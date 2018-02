Berlin - Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom bei GAM, kommentiert die aktuelle Marktlage.Die Experten von GAM halten es für verfrüht, bereits das Ende der Hausse an den Aktienmärkten einzuläuten. Das Marktumfeld sei nach wie vor von einem starken globalen Wachstum und steigenden Gewinnen geprägt, insbesondere in Europa, den Schwellenländern und in Japan. Dies dürfte weitere Kursgewinne unterstützen. Wir treten jedoch in eine neue Phase ein, die durch mehr Volatilität und weitere Korrekturen gekennzeichnet sein wird, so die Experten von GAM. Dies sei auf die zunehmende Unsicherheit im Makroumfeld zurückzuführen.

