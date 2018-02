Bonn - In den USA war am Montag Feiertag (Presidents' Day), so die Analysten von Postbank Research.Auch habe es keine nennenswerten Datenveröffentlichungen im Euroraum gegeben. Es habe so mit sowohl an wesentlichen Marktakteuren als auch an fundamentalen Impulsen gemangelt. In diesem Umfeld habe der deutsche Rentenmarkt eine Gegenbewegung auf den Renditerückgang am vergangenen Freitag gezeigt, ohne diesen aber vollständig kompensieren zu können. 10-jährige Bundesanleihen hätten gestern zum Handelsschluss mit 0,73% um 3 Basispunkte höher als zum Ende der vergangenen Woche rentiert. Die Rendite 5-jähriger Papiere habe in gleichem Ausmaß auf 0,10% angezogen. Die 2-jährige Bundrendite sei um 1 Basispunkt auf -0,51% geklettert. (20.02.2018/alc/a/a)

