Paris - Nach dem kleinen Dämpfer zum Wochenauftakt sind die europäischen Aktienmärkte am Dienstag überwiegend um ihren Vortageswert gependelt. Die kräftige Erholungsbewegung der Vorwoche konnten die Indizes damit nicht fortsetzen. Für die geringen Impulse war auch die Börse in den USA verantwortlich, die wegen eines Feiertages am Montag geschlossen blieb.

Gegen Mittag trat der EuroStoxx 50 mit minus 0,05 Prozent bei 3'406,08 Punkten auf der Stelle. Dasselbe galt für den CAC 40 in Paris, der mit minus 0,10 Prozent fast unverändert auf 5'250,93 Punkten lag. Der britische FTSE 100 ("Footsie") sank um 0,40 Prozent auf 7'218,68 Punkte.

Unter den europäischen Branchen legten die Baustoff-Hersteller mit einem Plus von rund 0,8 Prozent am meisten zu. Zu den ...

