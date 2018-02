Liebe Trader,

Wertpapiere der HeidelbergCement AG schwanken bereits seit August 2016 in einer ausgeprägten Handelsspanne zwischen grob 80,00 und 95,00 Euro seitwärts. Zwar gab es auf der einen und der anderen Seite Ausreißer, aber auch diese vermochten nicht genügend Käufer bzw. Verkäufer zu mobilisieren. Daher setzte sich die Seitwärtsbewegung in den letzten Monaten auch unverändert fort, zuletzt vollzog HeidelbergCement einen Rücksetzer von der oberen Begrenzung. Vergangene Handelswoche sprangen die Kursnotierungen jedoch wieder merklich an, sodass nun eine Aufwärtsbewegung bevorsteht und kurzfristig auf der Long-Seite nachgehandelt werden kann.

Long-Chance:

Zunächst einmal könnte die HeidelbergCement-Aktie ihre Gewinne bis in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 bei derzeit 86,74 Euro ausbauen. Nur knapp darüber nähert sich von oben auch schon die 50-Tage-Durchschnittslinie an und fungiert zusätzlich als Widerstand. Aber erst ein Ausbruch darüber kann weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich von 90,00 Euro freisetzen. Über entsprechende Long-Instrumente lassen sich hierdurch kurzfristig gute Gewinnchancen erzielen, die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb des Niveaus von 80,75 Euro aufhalten. Ein Rücksetzer unter 80,00 Euro impliziert gegen einen direkten Durchmarsch zurück auf die Augusttiefs bei 76,94 Euro. Spätestens an dieser Stelle sollten wieder Käufer eingreifen, damit es nicht zu einem größeren Verkaufssignal bei HeidelbergCement kommt.

Einstieg per Market-Buy-Order: 84,68 Euro

Kursziel: 90,00 Euro

Stopp: < 80,75 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,93 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



HeidelbergCement AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 84,68 Euro; 11:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

