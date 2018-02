Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Berlin/Novi Sad (pts017/20.02.2018/11:30) - Im Zuge einer damit verbundenen Restrukturierung lautet der neue Name ab sofort: PRIKK.DATA d.d.o. (> http://www.prikkdata.com ). PRIKK GmbH betreibt aktuell PRIKK.WORLD, die europäische Alternative zu Facebook (> http://www.prikk.world ), und die Fullservice Agentur für Marketing & Kommunikation PRIKK.AGENCY. Geschäftsführender Gesellschafter von PRIKK.DATA ist Vojislav Popovic mit einem Team von 10 Entwicklern in allen Kernbereichen der Webentwicklung. Alle Mitarbeiter sind Absolventen der Technischen Universität Novi Sad. Popovic war unter anderem als IT-Projektmanager für Airbus, Telexis, I-Real und Tom-Tom engagiert und ist Absolvent der "Faculty of Technical Sciences, Electrical Engineering and Computer Sciences" an der Universität Novi Sad (M.Sc. Computer Science). Dr. Naftali Neugebauer, Geschäftsführer der PRIKK GmbH, übernimmt die Agenden Business Development für Deutschland und Michael Neugebauer, Geschäftsführer der PRIKK GmbH, für Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. PRIKK.DATA weist erste Referenzprojekte wie Qidenus, Global IT Factory, mts (Mobil Telephony of Serbia) und eben PRIKK.WORLD auf: "Aktuell realisiert PRIKKDATA den technischen Relaunch von PRIKK.WORLD (> http://www.prikk.world ) und erstellt eine Native App. Das Projekt wird Ende Februar fertig gestellt. Hier kommen alle Services von PRIKKDATA zum Einsatz: komplexe Webentwicklung, App-Solutions, SEO, GUI/UX, Payment- und Shopsolutions, DB, CMS, Studien zu Software und Big Data", erklärt Naftali Neugebauer. "Aufgrund des Standortes und der Kompetenz von PRIKK.DATA können wir sehr kostengünstig jegliche IT-Solutions anbieten und termingerecht mit hohem Servicelevel realisieren. Die Manpower kann jederzeit fast beliebig ortsunabhängig skaliert werden", so Dr. Michael Neugebauer. Damit kann PRIKK mit seiner Agentur PRIKK.AGENCY und dem Social Media PRIKK.WORLD fast alle ITK-Anforderungen verknüpft mit Kompetenz aus Marketing, Content & PR und Werbung aus einer Hand kostengünstig anbieten und umsetzen. (Ende) Aussender: PRIKK GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180220017

February 20, 2018 05:30 ET (10:30 GMT)