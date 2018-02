Hamburg (ots) -



- Jubiläumsaktion: Außergewöhnliche Ereignisse auf 20 Reisen - Weltreise auch in vier Einzeletappen buchbar - Facettenreiche Formatreisen mit Fokus auf u.a. Gesundheit, Musik, Kulinarik oder Unterhaltung - Ab April 2018 eine Stunde kostenfreies Internet pro Tag und neue Internetpakete



Die EUROPA wird 20! Dieser spezielle Anlass wird im Jubiläumsjahr 2019 im Rahmen von 20 Reisen auf besondere Art gefeiert und es warten einzigartige Ereignisse und Erlebnisse auf die Gäste. Darüber hinaus kann die Weltreise von und nach Hamburg in vier Etappen gebucht werden und bietet je nach persönlichem Reisegeschmack viel Flexibilität. Eine Vielzahl an Formatreisen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten wie Well-Being, klassische und Jazz-Musik oder auch Kulinarik ergänzen das Programm. Und auch nach 20 Jahren auf See läuft die EUROPA noch Premierenhäfen an: beispielsweise Fredericia in Dänemark, Phu Quoc in Vietnam oder auch Sanary-sur-Mer in Frankreich. Der neue Hauptkatalog gilt von November 2018 bis Mai 2020 und erscheint am 20. Februar 2018.



20 Jahre MS EUROPA



Im Rahmen des Jubiläums überraschen die Gäste auf 20 Kreuzfahrten erlebnisreiche Landgänge, exklusive Veranstaltungen und besondere Momente an Bord. Die entsprechenden Reisen im neuen Katalog sind mit dem Icon "Jubeltag" versehen. Welche Überraschung jeweils dahinter steckt, erfahren die Passagiere erst während der Reise. Die offizielle Geburtstagsreise der EUROPA führt im Oktober 2019 von Hamburg nach Monte-Carlo.



Weltreise in vier Etappen



Ein besonderes Highlight des EUROPA-Kalenders ist die jährliche Weltreise. 2019/2020 führt diese in 210 Tagen von Hamburg nach Hamburg. Gäste, die nur einen Teil der Weltreise begleiten möchten, haben die Möglichkeit flexibel bis zu vier aufeinanderfolgende Etappen zu buchen. Die einzelnen Etappen sind zwischen 47 und 64 Tage lang und bieten unterschiedliche Destinationsschwerpunkte. Bereits ab der Buchung von einer Etappe profitieren die Passagiere von zahlreichen Privilegien wie beispielsweise Kombinationsrabatten, Ausflugsguthaben, Reisegepäckservice oder auch Wäschereiservice. Insgesamt besteht die Weltreise aus 14 Einzelreisen unterschiedlicher Längen, die alle einzeln gebucht oder auch kombiniert werden können.



32 Format- und Eventreisen



Zahlreiche Reisen der EUROPA finden unter einem bestimmten Format- oder Eventschwerpunkt statt und bieten den Gästen ein interessantes und abwechslungsreiches Zusatzprogramm. Themen dabei sind unter anderem Gourmet, klassische und Jazz-Musik, Well-Being und Gesundheit, aktuelles Zeitgeschehen oder auch Unterhaltung. Alle Formatreisen werden von fachkundigen Experten, spezialisierten Trainern und erfahrenen Akteuren begleitet, die das Programm für die Passagiere gestalten. Auch die beliebten Veranstaltungshighlights, das Promievent EUROPA meets Sansibar vor Sylt und das beliebte Gourmetevent EUROPAs Beste, finden in der neuen Saison wieder statt. Außerdem läuft die EUROPA im Rahmen der Hamburg Cruise Days im September die Hansestadt an.



Neue Internetoptionen



Ab April 2018 steht jedem Passagier an Bord der EUROPA, analog zum Schwesterschiff EUROPA 2, pro Tag eine Stunde kostenfreie Internetnutzung zur Verfügung. Darüber hinaus können gegen Gebühr verschiedengroße Datenpakete oder ein Social Media Paket für die Nutzung von WhatsApp, Facebook, Twitter und Instagram gebucht werden.



Reisebeispiele:



Kurz-Gourmetreise EUROPAs Beste, 02.08. - 04.08.2019, von Hamburg über Helgoland nach Hamburg, ab 1.090 Euro pro Person



MS EUROPA Geburtstagsreise, 13.10. - 29.10.2019, von Hamburg über Antwerpen, Honfleur, Leixos (Porto), Lissabon, Malaga und Valencia nach Monte-Carlo, ab 8.540 Euro pro Person inkl. Abreisepaket



Formatreise Body & Soul, 20.01. - 08.02.2020, von Bali über Padar Island, Darwin, Yirrkala, Thursday Island, Cairns, Fitzalan Anchorage, Middle Percy, Brisbane und Sydney nach Melbourne, ab 10.720 Euro pro Person inkl. An- und Abreise



