Die Bitburger Braugruppe hat 2017 knapp drei Prozent weniger Bier abgesetzt. Der Umsatz soll im laufenden Jahr dennoch ansteigen.

Auf dem bundesweit schrumpfenden Biermarkt kämpft auch die Bitburger Braugruppe mit rückläufigen Absatzzahlen: In 2017 verkaufte sie 6,8 Millionen Hektoliter, rund 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Bitburg in der Eifel mitteilte. Der Umsatz ...

