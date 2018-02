Unterföhring (ots) - Von einem Musikvideo zu "taff": Schülerin Vanessa (16) arbeitet seit einigen Monaten mit dem Schweizer Rapper SIGA zusammen und übersetzt seine Musikvideos für Gehörlose. Vor Kurzem kamen beide auf die "taff"-Redaktion mit dem Wunsch zu, über ihr gemeinsames Herzens-Projekt "Du" zu berichten. Daraus entstand eine ungewöhnliche Idee: Schülerin Vanessa wird am Mittwoch, 21. Februar 2018, ab 17:00 Uhr in einem Facebook-Livestream parallel zur TV-Sendung auf der "taff"-Facebook-Page das ProSieben-Magazin in Gebärdensprache übersetzen.



Werner Danner, Redaktionsleiter "taff": "Jeden Tag sehen tausende junge Zuschauer 'taff'. Vanessa ist eine davon. Uns hat Ihre Idee sofort gefallen. Mit der Live-Übersetzung der Mittwochsausgabe in Gebärdensprache unterstützen wir die Forderung nach mehr Barrierefreiheit auch für Schwerhörige und Gehörlose."



"taff" - Montag bis Freitag, immer um 17:00 Uhr auf ProSieben



