Brisbane, Australia (ots/PRNewswire) - Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport (http://megaport.com/)"), ein weltweit führender Network as a Service-Dienstleister, hat heute bekanntgegeben, dass seine Kunden ab sofort von direkter Konnektivität mit Salesforce profitieren, Weltmarktführer bei CRM-Lösungen.



Megaports Service für elastische Zusammenschaltung (Elastic Interconnection) wird direkte, skalierbare Konnektivität mit der Salesforce-Plattform ermöglichen. Megaport, ein Salesforce Express Connect Partner, liefert über sein globales SDN eine direkte, private Verbindung mit der Salesforce-Infrastruktur. Dies ermöglicht nicht nur Leistungsgewinne und mehr Anwendungszuverlässigkeit, es unterstützt auch die Erfüllung regulatorischer und compliancebedingter Anforderungen der Branche.



"Salesforce hat das Go-to-Market-Modell komplett auf den Kopf gestellt und einen völlig neuen Ansatz bei der digitalen Kundenbeziehungspflege entwickelt", sagte Vincent English, Chief Executive Officer von Megaport. "Mit dieser Vereinbarung setzen sich beide Unternehmen für eine geschützte, private und direkte Konnektivität ein. Megaport hat Tools und Features entwickelt, mit denen Unternehmen ganz leicht eine direkte Verbindung zur Salesforce-Plattform herstellen können - und das unabhängig von der Größe oder den technischen Möglichkeiten des Unternehmens."



"Wir sind hocherfreut, Megaport als Salesforce Express Connect Partner willkommen zu heißen. Unternehmen aus aller Welt und allen möglichen Branchen können jetzt beim Kundenbeziehungsmanagement ganz neue Wege beschreiten", sagte John Carney, SVP Industries, Communications and Media bei Salesforce. "Neben Leistungsgewinnen werden unsere gemeinsamen Kunden von Megaports Branchenexpertise im Bereich der Netzwerkkonnektivität und seinem innovativen Network as a Service-Modell profitieren."



Wichtige Eckdaten/Highlights:



- Konnektivität zwischen Megaport und der Salesforce-Plattform wird in zwei nordamerikanischen und einem EMEA-Markt unterstützt. Zunächst werden Märkte und Rechenzentren in San Jose, Ashburn und Frankfurt bedient. Weitere Rechenzentren befinden sich in der Planungsphase für 2018. - Megaport-Nutzer können über mehr als 185 Megaport-gestützte Rechenzentren private, sichere und direkte Verbindungen zur Salesforce-Plattform bereitstellen.



Salesforce und andere Marken sind das Eigentum von salesforce.com, inc.



Informationen zu Megaport



Megaport ist der weltweit führende Anbieter von Diensten im Bereich elastische Zusammenschaltung (Elastic Interconnection). Die globale Plattform des Unternehmens macht es den Kunden über SDN (Software Defined Networking) möglich, ihr Netzwerk schnell mit anderen Diensten im Megaport-Netzwerk zu verbinden. Dienste können direkt von den Kunden über Mobilgeräte, Computer oder die offene API gesteuert werden. Die ausgedehnte Präsenz des Unternehmens in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika und in Europa liefert eine neutrale Plattform, die viele Anbieter von Rechenzentren in verschiedenen Märkten umfasst.



Das 2013 etablierte und von Bevan Slattery gegründete Megaport hat eine der ersten SDN-basierten Plattformen der Welt für elastische Zusammenschaltung geschaffen. Diese ist darauf ausgelegt, Unternehmen, Netzwerken und Diensten eine sichere und nahtlose On-Demand-Konnektivität bereitzustellen. Megaport wurde, angeführt von Vincent English, von einem äußerst erfahrenen Team mit umfangreichem Know-how im Aufbau globaler Carrier-Netzwerke im großen Maßstab errichtet und verbindet über mehr als 185 Rechenzentren rund um den Globus mehr als 850 Kunden. Megaport ist ein Alibaba Cloud Technology Partner, Oracle Cloud Partner, AWS Technology Partner, AWS Networking Competency Partner, Microsoft Azure ExpressRoute Partner, Google Cloud Interconnect Partner, IBM Direct Link Cloud Exchange Provider und Salesforce Express Connect Partner.



Megaport, Virtual Cross Connect, VXC und MegaIX sind eingetragene Marken von Megaport (Services) Pty Ltd ACN 607 432 646.



Weitere Informationen zu Megaport finden Sie unter: www.megaport.com..



