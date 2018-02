Bei einem positiven Entscheid der SPD würde Angela Merkel voraussichtlich Mitte März zur Bundeskanzlerin gewählt.

Angela Merkel würde bei einem positiven Mitgliederentscheid der SPD zum Koalitionsvertrag nach Darstellung der CDU wohl in der Bundestags-Sitzungswoche vom 12. bis 16. März erneut zur Bundeskanzlerin gewählt. Er rechne nicht mit einer Sondersitzung in der Woche nach Bekanntgabe des Ergebnisses des SPD-Mitgliedervotums am 4. März, sagte der Parlamentarische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...