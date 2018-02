Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -



Mehr als 100 Experten für Betrug und Einnahmensicherung erfahren von den bedrohlichsten Telekommunikationsbetrügen der heutigen Zeit



WeDo Technologies, das weltweit führende Unternehmen für Einnahmensicherung und Betrugsmanagement, lud vor kurzem seine Asia Pacific WeDo User Group ein, und mehr als 100 Telekommunikationsfachleute kamen in Kuala Lumpur, Malaysia, zusammen, um etwas über die neusten versteckten Betrugsrisiken zu erfahren, denen Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen gegenüberstehen. Die Veranstaltung in der Asien-Pazifik-Region (APAC) ist Bestandteil der regionalen Serie von Nutzergruppen-Veranstaltungen von WeDo Technologies, die jedes Jahr in Portugal mit der globalen Nutzergruppe ihren krönenden Abschluss findet. Gastredner bei der APAC-Veranstaltungen waren unter anderem Vertreter von Maxis, Robi Axiata und Digi Telecommunications.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/460947/WeDo_Technologies_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643064/WeDo_Technologies.jpg )



In Kuala Lumpur hob WeDo Technologies die Risiken hervor, die im Zusammenhang mit der digitalen Transformation stehen, die sich in der Telekommunikationsbranche vollzieht. Der Aufstieg von Video- und Mobil-Content sowie neuen Netzwerken und Services wie 5G, IoT und NFV öffnet neuen Bedrohungen die Tür, die Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen dringend angehen und bekämpfen müssen. Darüber hinaus warnte WeDo Technologies davor, dass Betrüger immer schneller neue Weisen entwickeln, um Telekommunikationsbetreiber zu betrügen. Dies wird weiter zunehmen, wenn Milliarden von IoT-Geräten und riesige Datenmengen Eingang in ihre Netze finden werden.



"Bestehende Betrugsmanagementsysteme sind nicht skalierbar oder ausgereift genug, um im 5G-Zeitalter ungewöhnliche Trends entdecken und mögliche betrügerische Aktivitäten identifizieren zu können. Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinenlerntechnologien werden die tragenden Säulen sein, um Betreiber in die Lage zu versetzen, Betrugsversuche schneller und effizienter zu erkennen sowie komplexere Risiken zu identifizieren und zu bekämpfen. Wir investieren erheblich in neue Möglichkeiten wie beispielsweise KI-betriebene adaptive Schwellen und hochentwickelte Vorfallsbehebung, die entscheidend dafür sein werden, der Vielzahl an Risiken zu begegnen, die mit 5G den neuen Normalfall darstellen werden", sagte Bernardo Galvão Lucas, Chief Strategy and Marketing Officer, WeDo Technologies.



WeDo wies auch erneut darauf hin, dass neben künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinenlernfähigkeiten auch cloudbasierte Systeme bei der Modernisierung der Betrugsmanagement-Lösung eines Betreibers behilflich sein können. RAID.Cloud von WeDo ermöglicht es Betreibern, heutige betrügerische Aktivitäten schneller, mit mehr Flexibilität und mit den neusten Errungenschaften bei den Erkennungsmethoden anzugehen. Durch den Einsatz der Cloud spart RAID.Cloud von WeDo auch Zeit und Kosten durch Selbstbedienung und den benutzerfreundlichen sofortigen Onboarding-Prozess. Er wird unterstützt durch die Entwicklung mehrerer hochmoderner Detektionsanwendungen, die digitales Profiling und die Analyse von Kundenerlebnis und Servicequalitätssicherung durch Crowdsourcing ermöglichen. Letztendlich ermöglicht es RAID.Cloud Betreibern, die häufigsten betrügerischen Aktivitäten von heute anzugehen, einschließlich Roaming-, Bypass- und IRSF-Betrug, und versetzt Betreiber in die Lage, zukünftige Risikobereiche und Einnahmeverluste erkennen zu können.



WeDo Technologies wird die neusten Entwicklungen bei seinen Produkten wie RAID.Cloud (http://www.raid.cloud) auf dem Mobile World Congress vom 26. Februar bis zum 1. März in Barcelona, Spanien, demonstrieren. Hier erhalten Sie außerdem die Gelegenheit, eine Live-Demonstration zu sehen sowie unseren CEO und das weltweite Team von WeDo kennenzulernen - also kommen Sie bitte vorbei und besuchen Sie uns in Halle 7 am Stand G10.



Über WeDo Technologies



Das 2001 gegründete Unternehmen WeDo Technologies ist der weltweite Marktführer in den Bereichen Einnahmensicherung (http://www.wedotechnologies.com/en/revenue-assurance) und Betrugsmanagement (http://www.wedotechnologies.com/en/fraud-management) durch Risikomanagement-Softwarelösungen.



WeDo Technologies liefert Software und Fachberatung für Telekommunikationsbetreiber und Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen weltweit. Zurzeit zählen wir mehr als 200 Kunden in 108 Ländern und verfügen über ein Netzwerk von mehr als 600 hochqualifizierten Fachleuten. Unsere Niederlassungen sind in den Regionen USA, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten, Mittel- und Südamerika geografisch verteilt.



Die Software von WeDo Technologies analysiert große Datenmengen, die Beobachtung, Kontrolle, Management und Optimierung von Prozessen ermöglichen, was die Einnahmensicherung und die Risikominderung gewährleistet.



Mit mehr als 200 Kunden - darunter einige der weltweit führenden Bluechip-Unternehmen - gilt WeDo Technologies seit langem als der ständige Innovator bei der Gewährleistung des Erfolges seiner Kunden auf einem Weg der kontinuierlichen Transformation.



WeDo Technologies. Know The Unknown.



Unser nächstgelegenes Büro finden Sie hier: http://www.wedotechnologies.com/en/offices



http://www.wedotechnologies.com



Aktuelle Neuigkeiten finden Sie unter @WeDoNews



OTS: WeDo Technologies newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76090.rss2



Pressekontakt: QUEXOR GROUP INC. Barbara Henris bhenris@quexor.com Mobil: +1-(703)-470-9446 Public Relations and Corporate Communications WeDo Technologies Inez Corrêa de Sá inez.sa@wedotechnologies.com Mobil: +351-9396-50788 Product Marketing and Analyst Relations WeDo Technologies Carlos Marques Carlos.Marques@wedotechnologies.com Mobil: +351-9396-501-24