Seit 2014 macht Terra Elements Superfoods und natürliche Nahrungsergänzungsmittel in biologischer Rohkostqualität für den breiten Markt zugänglich. Bisher ausschließlich über den eigenen Online-Shop vertrieben, sind die Kräuter, Wurzeln und Co. seit November 2017 auch im ersten Terra Elements Store in München erhältlich.



Terra Elements jetzt erstmals Offline



Drei Jahre nach der offiziellen Gründung eröffnet das Start-Up aus München damit nicht nur seinen ersten, sondern auch Deutschlands ersten Superfood Store in München. Denn auch wenn Superfoods, natürliche Nahrungsergänzungsmittel und Rohkostsnacks einen festen Platz im deutschen Einzelhandel eingenommen haben, werden ihnen meist nur wenige Regalbretter gewährt. Ein eigener Store für Superfoods? In Deutschland bisher Fehlanzeige.



Terra Elements genügt die Inklusion in eine vielfältige und breite Produktlandschaft nicht. Sandro Russo und sein Team sind überzeugt: Superfoods müssen aus verschiedenen Perspektiven erlebt werden. Ihre Einsatzbereiche müssen aufgezeigt, ihre Wirkungen begründet, Inspirationen zu ihrer Nutzung dargelegt werden. Ziel des ersten Terra Elements Stores ist es, Superfoods verständlich und erlebbar zu machen.



Als Ladengeschäft von Terra Elements sind ausschließlich Produkte der Eigenmarke erhältlich. Um den Kunden jedoch trotzdem das Shoppingerlebnis zu bieten, das sie vom Einkauf im Terra Elements Online-Shop kennen, können alle online erhältlichen Produkte im Store bestellt werden. Die Lieferung erfolgt anschließend portofrei zur Wunschadresse.



Superfoods in der Münchner Innenstadt erleben



Das Herzstück des Terra Elements Stores bildet das Warenregal, das aus dem Vollholz der Weißtanne gefertigt wurde. Sortiert nach Snacks, Vitalpilzen, Wurzeln, Gräsern und Algen offenbart es die Vielfalt des Produktsortiments auf einen Blick. Dank Petrischalen aus Glas wird den Kunden außerdem ein Blick ins Innere der Produkte gewährt, die zum Schutz der schonend verarbeiteten Pulver blickdicht verpackt sind.



Damit alle Aufmerksamkeit auf die Produkte fällt, wurde der Terra Elements Store bewusst minimalistisch designt. Klare Linien, natürliche, nachhaltige Materialien, helle Farben und exotische Superfood-Pflanzen sorgen für eine entspannte Atmosphäre, die zu einer Erholungspause vom Innenstadttrubel einlädt. Denn genau dort ist der Terra Elements Store zu finden: inmitten der quirligen Maxvorstadt, unweit der Münchner Universität.



Neben der intensiven Beratung durch fachkundiges Personal, dürfen sich Besucher des Terra Elements Stores auf jede Menge Tipps und Inspirationen rund um einen gesunden Lifestyle freuen. Darüber hinaus stehen leckere Superfood-Snacks sowie Moringa-Tee zur Verköstigung bereit.



Terra Elements Store - Daten und Fakten: Eröffnung: 25. November 2017 Adresse: Schellingstraße 48, 80799 München Aktuelle Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag von 11 bis 19 Uhr.



Über Terra Elements



Terra Elements ist mit über 100 Superfoods Deutschlands Spezialist für effektive Naturprodukte. Ziel ist nicht nur, diese meist schwer erhältlichen Kräuter, Wurzeln, Früchte und Co. in höchster, reiner Qualität verfügbar, sondern auch aus verschiedensten Perspektiven erfahrbar zu machen - seit 2014 im eigenen Online-Shop sowie seit November 2017 in Deutschlands erstem Superfood Store in München. Neben über 100 Superfoods umfasst das Sortiment des Terra Elements Online-Shops natürliche Nahrungsergänzungsmittel, 100 % vegane Naturkosmetik sowie Rohkostprodukte. Darüber hinaus legt Terra Elements als biozertifiziertes Unternehmen größtes Augenmerk auf die Bio-Qualität der Produkte sowie eine ökologisch verträgliche Lebens- und Arbeitsweise.



