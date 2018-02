Frankfurt (ots) - CardProcess ist der erste Netzbetreiber, der Transaktionen an Terminals ohne PIN-Pad mit kontaktloser girocard erfolgreich verarbeiten kann. Das Kompetenzzentrum der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken nimmt an dem Pilotprojekt "Terminal ohne PIN-Pad" (TOPP) der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) teil. Der Pilotkunde von CardProcess, ein Schnellimbiss in Bad Hersfeld, bedient seine Kunden nun "doppelt schnell".



Mit dem Pilotprojekt prüft die Deutsche Kreditwirtschaft, inwieweit bei Händlern und Dienstleistern mit durchschnittlichen Warenkorbwerten bis 25 Euro die PIN-Pad-Eingabe bei kontaktlosem girocard-Einsatz entfallen kann. Bisher verfügte ein Zahlungsterminal auch für kontaktlose Zahlungen mit girocard über einen kontaktbehafteten Chipkartenleser und ein numerisches Eingabefeld, denn in festgelegten* Fällen wird beim Karteninhaber die Geheimzahl für den Bezahlvorgang abgefragt. Bei kontaktlosen Zahlungen ohne PIN kann auf diese Geräte-Komponenten vollständig verzichten werden, da die Transaktionen ausschließlich über die kontaktlose Schnittstelle zwischen Karten oder zukünftig auch dem Smartphone und dem Kontaktlos-Leser durchgeführt werden. Die Bezahlung mit kontaktloser girocard ohne PIN-Eingabe erfolgt zweimal so schnell, wie das Bezahlen mit Bargeld**.



"Mit der Abwicklung von Transaktionen bis 25 Euro mit der kontaktlosen girocard an Terminals ohne PIN-Pad eröffnen wir ganz neuen Marktsegmenten den Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr. Nicht nur für Bäckerei, Imbiss, Kiosk & Co. ergeben sich bei erfolgreicher Abwicklung des Pilotprojektes weitere Einsatzfelder für bargeldlose Zahlungslösungen", so Carlos Gómez-Sáez, Vorsitzender der Geschäftsführung von CardProcess. "Es gibt zahlreiche Branchen, wie beispielsweise die Automaten- und Vendingbranche, die auf diese Lösung gewartet haben, um neue Geschäftsmodelle umsetzen zu können."



* Über 25 Euro bedarf es immer der Eingabe der Geheimzahl. Gelegentlich wird aus Sicherheitsgründen auch bis 25 Euro die PIN-Eingabe gefordert.



** Gemäß einer GfK Studie im Auftrag der EURO Kartensysteme GmbH aus April 2017.



Testen Sie den Einsatz der kontaktlosen girocard an Terminals ohne PIN-Pad live vom 27. Februar bis 1. März 2018 zur EuroCIS an unserem Stand E42 in Halle 9.



