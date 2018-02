Hart aber fair, Thema der Montagssendung dieses Mal: "Überlastet, überfordert, zu lasch - Was läuft schief bei den Gerichten?" Gut, Plasberg konnte nicht ahnen, dass die AfD ausgerechnet an diesem Montag die SPD in den Umfragen überholt, so besprechen das Masterthema des Tages andere. Die spannende Frage höchstens, ob das eine mit dem anderen zu tun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...