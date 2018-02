Der Werkstoffhersteller aus Leverkusen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Der Konzernumsatz wurde um 18,8 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis schoss auf 2 Milliarden Euro in die Höhe und übertraf damit die Erwartung der Analysten von 1,8 Milliarden. 2016 hatte Covestro lediglich 795 Millionen Euro verdient.



Die Aktionäre profitieren ebenfalls von der guten Entwicklung im vergangenen Jahr. Die Dividende soll auf 2,20 Euro je Aktie nach 1,35 Euro im Vorjahr angehoben werden. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gefällt uns dann nicht mehr ganz so gut. Im 1. Quartal sollen die Zahlen zwar noch deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahreswert liefern, auf das gesamte Jahr gesehen sollen die Kennzahlen allerdings stagnieren. Auch wenn Covestro nicht auf unserer Empfehlungsliste enthalten ist, gehen wir davon aus, dass die Aktie auch 2018 eine ansehnliche Performance liefern wird, da die Leverkusener auch ein heißer Kandidat für eine Aufnahme in den DAX sind. Wer investiert ist, der bleibt weiterhin dabei. Nach einem kurzen Absacken scheint die Aktie wieder Kurs auf neue Höchststände zu nehmen.



