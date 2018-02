Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-02-20 / 12:05 *Eilmeldung NEWS*: Nitinat Minerals mit sensationeller Personalie++++*STRONG BUY * WKN: A1194N ISIN CA65477B4091 Aktueller Aktienkurs (Empfehlungskurs): 0,23 Euro Kursziel: 3 Monate 0,80 EUR Kursziel 12 Monate 1,50 EUR Börsenwert (Bewertung): 5 Mio Euro SCHMIDER REPORT EMPFIEHLT: KURSEXPLOSION!!! Nitinat-Aktie zur Stunde mit über 54% im Plus: Das steckt dahinter! STRONG BUY Meine Top-Empfehlung 2018 Nitinat Gold liegt zur Stunde mit über 50% im Plus. Wie von mir vermutet, geht die Aufwärtsbewegung jetzt richtig los. Erste identifizierbare Kursziele liegen bei 0,80 EUR, später dann bei 1,50 EUR. Hier sollte man unbedingt dabei sein. Bis April hat dieser Titel Verdreifachungscharme. Aktuell begeistert das Unternehmen mit einer Meldung, die geeignet sein dürfte, das Bewertungslevel noch einmal gehörig anzuheben. Gestern Nacht, nachbörslich, veröffentlichte Nitinat eine spektakuläre Personalie. Der Aktienkurs konnte an der Heimatbörse darauf noch nicht reagieren, das wird erst ab 15: 30 MEZ der Fall sein. Bis dahin haben deutsche Investoren die einmalige Gelegenheit, quasi legales Frontrunning zu betreiben und sich massiv mit Stücken auf niedrigem Kursniveau zwischen 0,15 EUR und 0,25 EUR einzudecken, um die zu erwartende nachmittägliche Eröffnungsrallye in Kanada vollumfänglich mitmachen zu können. Worum geht es bei der Mitteilung? Nitinat Minerals Corporation freut sich bekannt zu geben, dass John Alan Gould als qualifizierte Person in Bezug auf das Carscallen Gold-Grundstück des Unt ernehmens ernannt wurde. Gould, der über umfangreiche Erfahrungen mit geologi schen Formationen verfügt, die mit denen der Carscallen-Liegenschaft vergleic hbar sind, hat eine Überprüfung der Liegenschaft abgeschlossen und ein e rstes Arbeitsprogramm für das Projekt entwickelt. John Alan Gould, 60 Jahre alt und Staatsbürger Südafrikas, hat einen BSc-Abschluss (Geologie, Physik und Chemie) von der University of Witwatersrand. Zu Beginn von John Goulds Karriere war er zunächst in Witwatersrandals als Bergbauingenieur tätig. Seine Erfahrung umfasst alle Aspekte des Bergbaus und der geologischen Aspekte, die sich auf tiefe und seichte Sedimentierungen (Venterspost, East Driefontein, Randfontein Estates, Joel Goldmine, ERPM, Grootvlei Goldmine, Harmony und Virginia Gold Mines) beziehen. John Goulds internationale Unternehmenserfahrung begann damit, dass er die südafrikanischen Aktivitäten der Platinum Group Metals leitete. Hier war er für die Entwicklung, die Marktposition und die technische Leistung des Unternehmens verantwortlich. Platinum Group Metals ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Toronto, deren Hauptressourcen in Südafrika liegen. John Gould trat dann als Vice President Exploration and Technical Services der First Uranium Corporation bei und war zunächst für die Geschäftspläne des Unternehmens zuständig. Das Unternehmen nahm die Ezulwini Mine wieder in Betrieb, eine 200kT Gold-und Uran-Lagerstätte sowie die Mine Waste Solutions, eine 1,2 Mt SandVerarbeitungsfirma. Er wurde dann zum Chief Operating Officer für First Uranium (Ezulwini Mining Company) befördert und war für die gesamte Operation verantwortlich. Er war an der Restrukturierung und Wiedereröffnung dieses bedeutenden Gold- und Uranbetriebs beteiligt, in dem rund 4.000 Personen unter Tage und im Betrieb tätig waren. Die Operationen beinhalteten die Wiedereröffnung eines Schachtes und die Entnahme sowohl des Goldes als auch des Urans aus dem Schachtpfeiler sowie des Restmaterials. Die Betriebe wurden schließlich an Gold One verkauft, einem bedeutenden Betreiber im Gold- und Uransektor in Südafrika. *MIT ANDEREN WORTEN: Hier haben wir eine echte Gold-Koryphäe vor uns. * *Es ist ausgeschlossen, dass John Gould ohne tiefere Überlegungen in das Board von Nitinat eintritt. Offensichtlich hat dieser mit allen Wassern gewaschene Rohstoff-Profi bei Nitinat Großes vor. Das ist der schlagende Beweis dafür, dass Nitinat vor einem gewaltigen Entwicklungssprung steht!!!* *Und die Gründe sind klar: * *Gold glänzt wieder- und mit dieser bislang noch völlig unentdeckten, absurd unterbewerteten Aktie haben Sie die allerbesten Chancen auf eine Mega-Vervielfachung Ihres eingesetzten Kapitals* Alles spricht für ein sofortiges Engagement in dieser Aktie. -Unternehmen startet noch im Februar mit den Explorationsaktivitäten in einer der bedeutendsten Goldregionen der Welt -Firma sicherte sich Zugriff auf eine hochattraktive Liegenschaft mit erheblichem Upside Potental - soeben wurde eine Finanzierungsrunde erfolgreich durchgeführt -Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 5 Mio EUR extrem gering, dies bedeutet: Enormer Hebeleffekt im Falle guter Explorationsergebnisse bei gleichzeitig überschaubarem Investmentrisiko - Gold als Rohstoff steht offenbar vor Ausbruch nach oben: Aufwärtstrend wird gerade eindrucksvoll eingeleitet, die Krisenwährung par excellence ist in diesen unruhigen Tagen wieder gefragt Die Firma besitzt zu 100% die sogenannten Carscallen Gold-Claims in Ontario. Die geographische Nähe zu der Weltklassemine Timmins West, die über die gleichen geologischen Rahmenbedingungen und Sedimentierungsstrukturen verfügt, läßt vermuten, dass die Carscallen Liegenschaft auch ein ähnliches Potenzial hat. Die großen Goldvorkommen der Welt sind in einigen ausgewählten Lagerstätten konzentriert, in denen Gold vorhanden ist. Diese Region ist eine solche. Der "Porcupine Mining District" in Ontario, Kanada, in dem die Carscallen Claims liegen, ist um die Stadt Timmins zentriert Obwohl das Goldabbaugebiet des Bezirks relativ klein und kompakt ist, zählt es zu den reichsten Explorationsstätten in der Welt. Einige der ursprünglichen Entdeckungen, waren in dieser Region historisch so gigantisch, dass sie einen großen Goldrausch auslösten und zur Legende wurden. Der Goldabbau florierte dort im letzten Jahrhundert. Eine Reihe von se hr große und profitablen Goldminen dominieren immer noch das Gebiet. Obwo hl einige der ursprünglichen Ressourcen erschöpft sind, entstehen noch neue Minen und produzieren größere Mengen Gold. Die Topographie des Landes ist relativ flach und erleichtert den Zugang. Als e in Zentrum des Bergbaus, gibt es bereits eine große, gut ausgebildete Arb eitskräftepool- und Bergbaudienstleistungsindustrie. Regierung und Bevölkerung sind für die Bergbauindustrie sehr aufnahmebereit und deshalb existieren kaum politische und rechtliche Barrieren. Infrastruktur und Jurisdiktion sind also vorteilhaft. Die Liegenschaften von Nitinat befinden sich in offenem, unbebauten Gelände o hne nennenswerte Entwicklungshindernisse. Die Prospektoren, von denen Nitinat die Ansprüche erworben hat, machten ihre eigene Oberflächengeologie, bei der sie auf interessante erste Hinweise stießen, die auf eine signifikante Goldmineralisierung hindeutet . Die Weltklassemine "Timmins West" (auch bekannt als "Lake Shore Mine") liegt i n unmittelbarer Nähe (ca. 7 km) zu Nitinats Carscallenprojekt und hat eine ähnliche Geologie. Dies e Mine enthält drei separat ausgewiesene Lagerstätten. Es handelt sich nicht um eine OpenPit Mine, sondern um unterirdischen Bergbau Neben den Carscallenclaims besitzt Nitinat eine weitere potentielle Mega-Ressource, nämlich die sogenannten Jasper Claims auf Vancouver Island. Bitte halten Sie sich fürs erste vor Augen, dass die Gesellschaft ein umfassendes Explorationsprogramm in den kommenden Monaten durchführen wird, das meiner Auffassung nach zu extremen Kursgewinnen führen kann, wenn auch nur leichte positive Resultate verkündet werden können. Geplant ist: 1. Eine vorläufige Oberflächenkartierung, die alle potenziellen goldhaltigen Gesteinsarten identifizieren soll. Ein Prozess der Probenahme und Klassifizierung der potenziellen Gesteinsschichten ??wird durchgeführt. 2. Basierend auf den Ergebnissen der vorläufigen Oberflächenkartierung und den Gesteinsproben werden dann geophysikalische Techniken angewendet, um weitere lithologische Einheiten, die eine Goldmineralisierung beherbergen könnten, zu identifizieren und zu lokalisieren. 3. Anschließend beabsichtigt das Unternehmen, das Projekt mit Bohrungen zu erweitern, um das Ressourcenpotenzial definieren zu können. *10 Argumente für eine Investment in Nitinat Minerals * 1) Extrem niedrige Marktkapitalisierung 2) Aussichtsreiche Vererzungsstränge in historisch aktivem Explorationsgebiet 3) Exzellentes Managementteam 4) Wert beginnt in diesem Jahr mit umfangreichen Erkundunstätigkeiten 5) Goldpreis charttechnisch und fundamental aktuell äußerst attraktiv 6) Übernahmespekulation bereits in diesem Jahr möglich, wenn erste Explorationsaktivitäten positive Erwartungen bestätigen 7) Neue Projektakquisitionen in der Pipeline 8) Massiver kursrelevanter Newsflow wird in den kommenden Wochen erwartet 9) Charttechnik signalisiert; Hier geht die Party in Bälde los STRONG BUY *Disclaimer/Impressum:* Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Schmider Report auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. 