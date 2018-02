DJ Eilmeldung NEWS: Nitinat Minerals WKN A1194N mit sensationeller Personalie++++STRONG BUY

DGAP-Media / 2018-02-20 / 12:05 *Eilmeldung NEWS*: Nitinat Minerals mit sensationeller Personalie++++*STRONG BUY * WKN: A1194N ISIN CA65477B4091 Aktueller Aktienkurs (Empfehlungskurs): 0,23 Euro Kursziel: 3 Monate 0,80 EUR Kursziel 12 Monate 1,50 EUR Börsenwert (Bewertung): 5 Mio Euro SCHMIDER REPORT EMPFIEHLT: KURSEXPLOSION!!! Nitinat-Aktie zur Stunde mit über 54% im Plus: Das steckt dahinter! STRONG BUY Meine Top-Empfehlung 2018 Nitinat Gold liegt zur Stunde mit über 50% im Plus. Wie von mir vermutet, geht die Aufwärtsbewegung jetzt richtig los. Erste identifizierbare Kursziele liegen bei 0,80 EUR, später dann bei 1,50 EUR. Hier sollte man unbedingt dabei sein. Bis April hat dieser Titel Verdreifachungscharme. Aktuell begeistert das Unternehmen mit einer Meldung, die geeignet sein dürfte, das Bewertungslevel noch einmal gehörig anzuheben. Gestern Nacht, nachbörslich, veröffentlichte Nitinat eine spektakuläre Personalie. Der Aktienkurs konnte an der Heimatbörse darauf noch nicht reagieren, das wird erst ab 15: 30 MEZ der Fall sein. Bis dahin haben deutsche Investoren die einmalige Gelegenheit, quasi legales Frontrunning zu betreiben und sich massiv mit Stücken auf niedrigem Kursniveau zwischen 0,15 EUR und 0,25 EUR einzudecken, um die zu erwartende nachmittägliche Eröffnungsrallye in Kanada vollumfänglich mitmachen zu können. Worum geht es bei der Mitteilung? Nitinat Minerals Corporation freut sich bekannt zu geben, dass John Alan Gould als qualifizierte Person in Bezug auf das Carscallen Gold-Grundstück des Unt ernehmens ernannt wurde. Gould, der über umfangreiche Erfahrungen mit geologi schen Formationen verfügt, die mit denen der Carscallen-Liegenschaft vergleic hbar sind, hat eine Überprüfung der Liegenschaft abgeschlossen und ein e rstes Arbeitsprogramm für das Projekt entwickelt. John Alan Gould, 60 Jahre alt und Staatsbürger Südafrikas, hat einen BSc-Abschluss (Geologie, Physik und Chemie) von der University of Witwatersrand. Zu Beginn von John Goulds Karriere war er zunächst in Witwatersrandals als Bergbauingenieur tätig. Seine Erfahrung umfasst alle Aspekte des Bergbaus und der geologischen Aspekte, die sich auf tiefe und seichte Sedimentierungen (Venterspost, East Driefontein, Randfontein Estates, Joel Goldmine, ERPM, Grootvlei Goldmine, Harmony und Virginia Gold Mines) beziehen. John Goulds internationale Unternehmenserfahrung begann damit, dass er die südafrikanischen Aktivitäten der Platinum Group Metals leitete. Hier war er für die Entwicklung, die Marktposition und die technische Leistung des Unternehmens verantwortlich. Platinum Group Metals ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Toronto, deren Hauptressourcen in Südafrika liegen. John Gould trat dann als Vice President Exploration and Technical Services der First Uranium Corporation bei und war zunächst für die Geschäftspläne des Unternehmens zuständig. Das Unternehmen nahm die Ezulwini Mine wieder in Betrieb, eine 200kT Gold-und Uran-Lagerstätte sowie die Mine Waste Solutions, eine 1,2 Mt SandVerarbeitungsfirma. Er wurde dann zum Chief Operating Officer für First Uranium (Ezulwini Mining Company) befördert und war für die gesamte Operation verantwortlich. Er war an der Restrukturierung und Wiedereröffnung dieses bedeutenden Gold- und Uranbetriebs beteiligt, in dem rund 4.000 Personen unter Tage und im Betrieb tätig waren. Die Operationen beinhalteten die Wiedereröffnung eines Schachtes und die Entnahme sowohl des Goldes als auch des Urans aus dem Schachtpfeiler sowie des Restmaterials. Die Betriebe wurden schließlich an Gold One verkauft, einem bedeutenden Betreiber im Gold- und Uransektor in Südafrika. *MIT ANDEREN WORTEN: Hier haben wir eine echte Gold-Koryphäe vor uns. * *Es ist ausgeschlossen, dass John Gould ohne tiefere Überlegungen in das Board von Nitinat eintritt. Offensichtlich hat dieser mit allen Wassern gewaschene Rohstoff-Profi bei Nitinat Großes vor. Das ist der schlagende Beweis dafür, dass Nitinat vor einem gewaltigen Entwicklungssprung steht!!!* *Und die Gründe sind klar: * *Gold glänzt wieder- und mit dieser bislang noch völlig unentdeckten, absurd unterbewerteten Aktie haben Sie die allerbesten Chancen auf eine Mega-Vervielfachung Ihres eingesetzten Kapitals* Alles spricht für ein sofortiges Engagement in dieser Aktie. -Unternehmen startet noch im Februar mit den Explorationsaktivitäten in einer der bedeutendsten Goldregionen der Welt -Firma sicherte sich Zugriff auf eine hochattraktive Liegenschaft mit erheblichem Upside Potental - soeben wurde eine Finanzierungsrunde erfolgreich durchgeführt -Marktkapitalisierung der Gesellschaft mit 5 Mio EUR extrem gering, dies bedeutet: Enormer Hebeleffekt im Falle guter Explorationsergebnisse bei gleichzeitig überschaubarem Investmentrisiko - Gold als Rohstoff steht offenbar vor Ausbruch nach oben: Aufwärtstrend wird gerade eindrucksvoll eingeleitet, die Krisenwährung par excellence ist in diesen unruhigen Tagen wieder gefragt Die Firma besitzt zu 100% die sogenannten Carscallen Gold-Claims in Ontario. Die geographische Nähe zu der Weltklassemine Timmins West, die über die gleichen geologischen Rahmenbedingungen und Sedimentierungsstrukturen verfügt, läßt vermuten, dass die Carscallen Liegenschaft auch ein ähnliches Potenzial hat. Die großen Goldvorkommen der Welt sind in einigen ausgewählten Lagerstätten konzentriert, in denen Gold vorhanden ist. Diese Region ist eine solche. Der "Porcupine Mining District" in Ontario, Kanada, in dem die Carscallen Claims liegen, ist um die Stadt Timmins zentriert Obwohl das Goldabbaugebiet des Bezirks relativ klein und kompakt ist, zählt es zu den reichsten Explorationsstätten in der Welt. Einige der ursprünglichen Entdeckungen, waren in dieser Region historisch so gigantisch, dass sie einen großen Goldrausch auslösten und zur Legende wurden. Der Goldabbau florierte dort im letzten Jahrhundert. Eine Reihe von se hr große und profitablen Goldminen dominieren immer noch das Gebiet. Obwo hl einige der ursprünglichen Ressourcen erschöpft sind, entstehen noch neue Minen und produzieren größere Mengen Gold. Die Topographie des Landes ist relativ flach und erleichtert den Zugang. Als e in Zentrum des Bergbaus, gibt es bereits eine große, gut ausgebildete Arb eitskräftepool- und Bergbaudienstleistungsindustrie. Regierung und Bevölkerung sind für die Bergbauindustrie sehr aufnahmebereit und deshalb existieren kaum politische und rechtliche Barrieren. Infrastruktur und Jurisdiktion sind also vorteilhaft. Die Liegenschaften von Nitinat befinden sich in offenem, unbebauten Gelände o hne nennenswerte Entwicklungshindernisse. Die Prospektoren, von denen Nitinat die Ansprüche erworben hat, machten ihre eigene Oberflächengeologie, bei der sie auf interessante erste Hinweise stießen, die auf eine signifikante Goldmineralisierung hindeutet . Die Weltklassemine "Timmins West" (auch bekannt als "Lake Shore Mine") liegt i n unmittelbarer Nähe (ca. 7 km) zu Nitinats Carscallenprojekt und hat eine ähnliche Geologie. Dies e Mine enthält drei separat ausgewiesene Lagerstätten. Es handelt sich nicht um eine OpenPit Mine, sondern um unterirdischen Bergbau Neben den Carscallenclaims besitzt Nitinat eine weitere potentielle Mega-Ressource, nämlich die sogenannten Jasper Claims auf Vancouver Island. Bitte halten Sie sich fürs erste vor Augen, dass die Gesellschaft ein umfassendes Explorationsprogramm in den kommenden Monaten durchführen wird, das meiner Auffassung nach zu extremen Kursgewinnen führen kann, wenn auch nur leichte positive Resultate verkündet werden können. Geplant ist: 1. Eine vorläufige Oberflächenkartierung, die alle potenziellen goldhaltigen Gesteinsarten identifizieren soll. Ein Prozess der Probenahme und Klassifizierung der potenziellen Gesteinsschichten ??wird durchgeführt. 2. Basierend auf den Ergebnissen der vorläufigen Oberflächenkartierung und den Gesteinsproben werden dann geophysikalische Techniken angewendet, um weitere lithologische Einheiten, die eine Goldmineralisierung beherbergen könnten, zu identifizieren und zu lokalisieren. 3. Anschließend beabsichtigt das Unternehmen, das Projekt mit Bohrungen zu erweitern, um das Ressourcenpotenzial definieren zu können. *10 Argumente für eine Investment in Nitinat Minerals * 1) Extrem niedrige Marktkapitalisierung 2) Aussichtsreiche Vererzungsstränge in historisch aktivem Explorationsgebiet 3) Exzellentes Managementteam 4) Wert beginnt in diesem Jahr mit umfangreichen Erkundunstätigkeiten 5) Goldpreis charttechnisch und fundamental aktuell äußerst attraktiv 6) Übernahmespekulation bereits in diesem Jahr möglich, wenn erste Explorationsaktivitäten positive Erwartungen bestätigen 7) Neue Projektakquisitionen in der Pipeline 8) Massiver kursrelevanter Newsflow wird in den kommenden Wochen erwartet 9) Charttechnik signalisiert; Hier geht die Party in Bälde los STRONG BUY *Disclaimer/Impressum:* Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Schmider Report auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. February 20, 2018 06:05 ET (11:05 GMT)

liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Schmider Report enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Alle in dem vorliegenden Report zu Nitinat geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Schmider Report verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Schmider Report ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Carsten Schmider wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu gross sind. Schmider Report übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in diesem Report oder auf unser Webseite befinden, von Schmider verbreitet werden oder durch Hyperlinks von www.schmider-report.de/schmider-report.com aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Schmider Report keine Haftung übernimmt . Schmider behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf www.schmider-report.com/schmider-report.de bereit gestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Schmider Report schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Schmider Report nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Schmider Report darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.schmider-report.com/schmider-report.de abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von der www.schmider-report.de/schmider-report.com zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt. *Offenlegung der Interessen:* Die auf den Webseiten von Schmider Report veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muß allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Nitinat . Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein entsprechender Interessenkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich hinweisen. Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in Nitinat zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Schmider Report handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt. Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch covern, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung. Natürlich gilt es zu beachten, dass Nitinat in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt Nitinat einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dient Nitinat nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in Nitinat aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt. Impressum: Content Professionals Aleksandra Maria Schmider Mobil: +49 176 70244313 Schöffenstr.17 Email: info@schmider-report.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Content Professionals Schlagwort(e): Finanzen 2018-02-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 