Auch heuer überzeugt GOURMET die Lebensmittelexperten der DLG und wird für hochwertige Mittagsspeisen ausgezeichnet.



Wien (ots) - Burgunder Rindsbraten mit Spätzle, BIO-Tortelloni mit Spinat-Käsesauce, gebratene Hühnerbrust in Zwiebelsauce mit Bandnudeln und Gemüse, Acht Schätze mit Basmatireis und Nasi-Goreng mit Hühnerfiletstreifen - diese GOURMET-Gerichte aus dem Bereich Business Catering wurden mit GOLD ausgezeichnet. DLG Auszeichnungen stehen für höchste Qualitätsstandards und werden durch die Experten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) nach strenger, neutraler Prüfung vergeben.



Zwtl.: GOURMET überzeugt mit hoher Qualität und Abwechslung



"Wir freuen uns über die wiederholten Auszeichnungen. Sie zeigen, dass wir mit unseren qualitativ hochwertigen und gesunden Mittagsspeisen richtig liegen", so Herbert Fuchs, Geschäftsführer bei GOURMET über die heurige Auszeichnung. Als kulinarischer Partner von mehr als 2.500 Unternehmen in Österreich und Deutschland verwöhnt GOURMET seine Gäste mit mehr als 170 Suppen und Hauptspeisen.



Zwtl.: Essen am Arbeitsplatz sorgt für Motivation und gutes Betriebsklima



Ein ausgewogenes Mittagessen deckt ein Drittel des Tagesbedarfs aller Nährstoffe und Vitamine ab, die man braucht, um fit und leistungsfähig zu sein. Darüber hinaus wirkt sich der gemeinsame Mittagstisch positiv auf die Zusammenarbeit der Teams und Motivation am Arbeitsplatz aus. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wertvollste Kapital jedes Unternehmens. Das richtige Mittagessen spielt eine wichtige Rolle in der betrieblichen Gesundheitsförderung", unterstreicht Claudia Horacek, Verantwortliche für Essen am Arbeitsplatz bei GOURMET, die Vorteile einer warmen Mahlzeit im Büro oder der Kantine.



GOURMET ist Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices. Das Unternehmen kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie für Gäste bei Events und führt Top Gastronomiebetriebe. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.



