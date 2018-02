Wiesbaden - Der LuxTopic - Aktien Europa (ISIN LU0592234537/ WKN A1JFAE) wird nach einem gut strukturierten Investmentprozess gemanagt, der einem quantitativen Ansatz folgt und sich auf den Blue Chip-Index DJ EURO STOXX 50 konzentriert, so die Experten der TELOS GmbH.Das Fondsmanagement verfolge das Ziel einer langfristig überdurchschnittlichen Performance bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zur Benchmark, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität habe. Langfristig werde grundsätzlich i.S. eines Marktzyklus verstanden. Wesentliches Kernelement der Strategie sei der Einsatz von Optionsstrategien, der sich insbesondere in schwachen/einbrechenden Märkten als Sicherungselement mit positiven Effekten auf die relative Outperformance zum Vergleichsindex hervorhebe.

