Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Hohes Lob für die Fonds der Deutsche Oppenheim Family Office AG: Im jährlichen Geldmanager-Ranking hat das Fonds-Analysehaus MMD aus Arnsberg für die Wirtschaftswoche (Ausgabe 8 vom 16. Februar 2018) rund 1.300 Fondsdepots von 400 Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern untersucht. Die Vermögensverwaltung des größten deutschen Family Office erzielte für ihren defensiven Mischfonds "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" (ISIN DE000DWS0XF8) den 3. Platz unter 336 Portfolien; der ausgewogene Mischfonds "FOS Strategiefonds Nr.1" (ISIN DE000DWS0TS9) belegte den 6. Platz unter 400 Portfolien. Dabei wurden die Performanceergebnisse, die Volatilität und der erlittene Draw Down der letzten drei Jahre bewertet.



Stefan Freytag, Vorstand und CIO der Deutschen Oppenheim, sieht in diesem Ranking die Arbeit des Investmentteams seines Hauses bestätigt: "Wir konnten in den letzten Jahren mehrere Erfolgsquellen für dieses Ergebnis nutzen: In der Asset Allokation haben wir konsequent die positive Entwicklung der Aktienmärkte mitgenommen. In der Titelselektion ist es uns vor allem bei den Anleihen und in diversen Aktiensegmenten gelungen, signifikant bessere Ergebnisse zu erzielen als mit passiven ETF-Produkten. Auch konnten wir unser US-Dollarexposure Mitte 2016 rechtzeitig deutlich reduzieren. Für uns ist Kontinuität und stetiger Erfolg wichtig. Das geht nur mit dem Einsatz einer Vielzahl von Techniken und guten Ideen."



Der Erfolg der beiden Produkte zeigt auch, dass ein Nachhaltigkeitsfilter - wie er beim "FOS Rendite und Nachhaltigkeit" zum Einsatz kommt - kein Nachteil sein muss. Die Deutsche Oppenheim bietet neben individuellen Vermögensverwaltungen für große Investoren seit 2008 auch kleineren Anlegern den Zugang zu ihren drei FOS-Publikumsfonds, deren Anlagevolumen derzeit rund 1,53 Milliarden Euro beträgt.



Über Deutsche Oppenheim:



Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus. Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der Deutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.



