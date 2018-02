Payback-Geschäftsführer Dominik Dommick über Kundenbindung im Zeitalter der Digitalisierung und wie das Unternehmen die Tücken erfolgreichen Mobile Payments in den Griff bekommen will.

WirtschaftsWoche Online: Herr Dommick, können Bonussysteme und Rabattmarken in Zeiten zunehmenden Online-Handels noch überleben?Dominik Dommick: Bonusprogramme sind ja nur die erste Stufe, auf der Kunden für die Treue zu ihrem Händler belohnt werden. Die zweite Stufe umfasst auf den einzelnen Kunden zugeschnittene und für ihn relevante Angebote. Auf der aktuell dritten Stufe geht es um die Mobilisierung des gesamten Programms. Für Kunden wird es dadurch einfacher, die Angebote zu nutzen. Dazu gehört auch Mobile Payment, also das Bezahlen per Smartphone.

Wie mobil ist Ihr Geschäft schon?Es gibt uns seit fast 20 Jahren mit Payback-Karten und Coupons. Das hat sich deutlich gewandelt und geht weg von Plastik und Papier. Rund ein Jahr nach Einführung der neuen App zählen wir nun 14 Millionen Downloads und schon 75 Prozent aller digitalen Coupons sind mobil aktiviert. Die Coupons wie fünffache oder zehnfache Payback-Punkte bleiben unser Kerngeschäft, aber nun vergisst sie der Kunde nicht mehr zu Hause, weil er sie auf dem Smartphone bei sich hat. Das war unser Einstieg ins mobile Geschäft. Die App bietet weitere Vorteile: Ich kann die Coupons schon vor dem Einkauf aktivieren und muss sie nicht mehr - ebenso wenig wie die Payback-Karte - an der Kasse vorzeigen. Der logische dritte Schritt ist jetzt die Bezahlfunktion über unsere App, um es Kunden noch bequemer zu machen.

Die Bezahlfunktion für Smartphones bietet Payback seit 2016. Wie funktioniert das digitale Bezahlen per Smartphone? Payback ist ja keine Bank.Es ist im Moment lastschriftenbasiert, in naher Zukunft wollen wir auch noch Kreditkarten implementieren. Das Geld wird also direkt beim Kauf vom eigenen Konto abgebucht oder die Kreditkarte wird damit belastet. Die Bezahlfunktion ist in der Payback-App integriert. Und Punkte sammelt der Kunde beim Bezahlen gleich mit.

Wird beim Bezahlen mit der App genau wie bei einer Girocard oder Kreditkarte unmittelbar eine Online-Bonitätsauskunft eingeholt, nach deren Inhalt sich entscheidet, ob ich zahlungskräftig bin oder nicht?Die Entscheidung der Autorisierung - egal ob App oder Kreditkarte - erfolgt immer durch Dienstleister. Unser Vorteil dabei ist, dass wir Kunden, die wir schon länger kennen, ein höheres Vertrauen aussprechen können als Nutzern, die gerade erst Payback-Kunden geworden sind. Und diese Information fließt in die Risikobewertung mit ein.

Was passiert, wenn das Handy geklaut wird?Zum einen muss man sich ja für die Payback-App zumindest beim ersten Mal anmelden, zum anderen verlangt die Zahlungsfunktion jedes Mal eine PIN, einen Fingerabdruck oder eine Gesichtserkennung. Ein Handy-Dieb käme höchstens in den Bonusbereich, kann aber die Zahlungsfunktion nicht aktivieren. Außerdem haben wir eine 24/7 Hotline.

Trotzdem dürften viele Verbraucher Bedenken haben, ob die Bezahlfunktion und persönliche Daten ausreichend vor Missbrauch geschützt sind.Wir bemühen uns sehr um Transparenz, damit der Kunde versteht, was wir mit den Daten machen. Bei unseren Handelspartnern gibt es Flyer mit Datenschutzhinweisen. Jeder Kunde stimmt einer Erklärung zu, die detailliert beschreibt, was mit seinen Daten passiert. Außerdem beschränken wir unsere Aktivitäten nur auf den Kundenkreis, den Verbund unserer Handelspartner und für die Zahlungsfunktion notwendigen Dienstleister. Ansonsten gehen die Daten nicht raus und Kunden werden auch nicht an anderer Stelle davon ‚verfolgt'.

Wollen Sie die Bezahlfunktion irgendwann auch jenseits Ihrer Handelspartner anbieten?Mittelfristig ist das denkbar, es ist aber nicht unser Fokus. Es ist ...

