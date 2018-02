Mainz (ots) -



Am Donnerstag, 22. Februar 2018, wird die GOLDENE KAMERA, der Film- und Fernsehpreis der FUNKE Mediengruppe, für herausragende Leistungen in den Bereichen Fernsehen, Film und Unterhaltung zum 53. Mal verliehen. Das ZDF überträgt die von Steven Gätjen moderierte Gala live ab 20.15 Uhr.



Über 1000 geladene Gäste werden in der Hamburg Messe erwartet. Neben den bekanntesten Gesichtern der deutschen Film-, Musik- und Fernsehbranche hat sich auch Prominenz aus Hollywood angekündigt: Schauspieler Liam Neeson erhält die GOLDENE KAMERA in der Kategorie "Lebenswerk International".



Für das musikalische Programm sorgen Conchita sowie Lena Meyer-Landrut, Moses Pelham, Gentleman, Michael Patrick Kelly, Mark Forster und "The BossHoss", die nicht nur alle gemeinsam ein Medley performen, sondern die GOLDENE KAMERA für ihre Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" erhalten werden. Schauspielerin Christiane Hörbiger wird mit der GOLDENEN KAMERA für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.



Der Jury gehören in diesem Jahr unter anderen Moderatorin Dunja Hayali, Schauspielerin Emilia Schüle, Produzent Quirin Berg, Schauspieler Joachim Król und Comedian Michael Mittermeier an. Wer als Favorit in der Kategorie "Bestes Dokutainment-Format" mit der GOLDENEN KAMERA ausgezeichnet wird, entscheidet in diesem Jahr das Publikum.



