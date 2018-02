Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Er rechne weiterhin damit, dass der Rückgang der Durchschnittserlöse 2018 geringer sein werde, doch der steigende Ölpreis dürfte einen Teil der Gewinne in der Branche zunichte machen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften. Bei der Lufthansa trieben die Branchenkonsolidierung und die Billigflugtochter Eurowings das Wachstum an./ajx/ck Datum der Analyse: 20.02.2018

ISIN: DE0008232125