Nach dem langen Feiertagswochenende dürfte es an den US-Börsen am Dienstag zunächst einmal kräftig nach unten gehen. Der S&P-500 verliert vorbörslich 0,8 Prozent. Beobachter verweisen auf die negativen internationalen Vorgaben. Die europäischen Börsen hatten schon am Montag deutlicher nachgegeben, als die US-Märkte wegen "Washingtons Geburtstag" geschlossen waren. Die asiatischen Aktienmärkte folgten den europäischen dann am Dienstag nach unten.

Die in den vergangenen Wochen zu beobachtende Volatilität an den Aktienmärkten setze sich fort, beschreiben Beobachter das Geschehen. Ursächlich dafür sei die Normalisierung der Geldpolitik großer Notenbanken. Anleger seien mit einer neuen Situation konfrontiert, sagt Christian Keller von Barclays. Einige Zentralbanken, darunter vor allem die Federal Reserve, zögen die geldpolitischen Zügel entschlossener an, andere, wie die Europäische Zentralbank, bereiteten sich darauf vor. Die Situation sei also eine andere als in den zurückliegenden Jahren.

Eine Studie des Vermögensverwalters Blackrock, in der dieser zum Kauf von US-Aktien rät, scheint bei den Anlegern zunächst keine Beachtung zu finden. Blackrock hat US-Aktien auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft, weil der positive Einfluss der Steuersenkungen und des geplanten Infrastrukturprogramms in den Kursen noch bei weitem nicht eingepreist sei.

Unter den Einzelwerten gilt das Interesse Home Depot, nachdem die Baumarktkette vorbörslich Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hat. Zahlen und Ausblick scheinen nicht zu überzeugen, die Aktie gibt 0,5 Prozent nach.

February 20, 2018

