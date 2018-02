Die zu Jahresanfang schon beobachtete Knappheit bei den preiswerten polykristallinen Modulen der Klasse "Mainstream" hält weiter an. Es sind noch keine Effekte aus der Trump-Entscheidung in den USA erkennbar, also ansteigende Modulmengen für den europäischen Markt aufgrund einer gesunkenen Nachfrage auf der anderen Seite des großen Teiches. Im Gegenteil - offenbar scheinen viele Errichter in […]Die zu Jahresanfang schon beobachtete Knappheit bei den preiswerten polykristallinen Modulen der Klasse "Mainstream" hält weiter an. Es sind noch keine Effekte aus der Trump-Entscheidung in den USA erkennbar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...