Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1.3. startet auch die Rollersaison. Damit der Fahrspaß mit Roller, Mofa oder E-Bike ungetrübt ist, gibt es jetzt den neuen Roller-Tarif der Helvetia Versicherung Deutschland. Die Roller-Versicherung kann ab sofort über den Online-Rechner unter www.helvetia.de abgeschlossen werden und kostet ab 45 Euro/Versicherungsjahr.



Die Kfz-Haftpflichtversicherung für Moped, Roller und Mofa übernimmt Schäden, die durch das versicherte Fahrzeug gegenüber Dritten entstanden sind. Dazu gehören zum Beispiel verletzte Personen oder Sachbeschädigungen. Die Teilkaskoversicherung tritt bei Brand, Diebstahl, Naturgewalten, Glasbruch sowie Unfällen mit Tieren oder einem Kurzschluss an der Verkabelung in Kraft.



Ob ein Moped richtig versichert ist, lässt sich an der Farbe des Kennzeichens ablesen. Denn die Kennzeichen wechseln jedes Jahr ihre Farbe: vergangenes Jahr waren sie schwarz, im Jahr zuvor grün. Ein korrektes Kennzeichen ist wichtig, denn ohne erlischt der Versicherungsschutz und man macht sich strafbar. Ab dem 1. März 2018 tragen die versicherten Fahrzeuge ein blaues Kennzeichen.



Wer seine Moped-Versicherung bei der Helvetia Versicherung Deutschland abschließt, bekommt innerhalb von 48 Stunden das blaue Nummernschild zusammen mit dem Versicherungsschein bequem per Post zugeschickt. Abgeschlossen wird die Versicherung direkt über den Online-Rechner auf www.helvetia.de/roller. Auch E-Bike- und Mofa-Versicherungen sind möglich. Nach Eingabe der Kunden- und Fahrzeugdaten entscheidet man sich für den gewünschten Tarif. Beispielsweise kostet eine Haftpflichtversicherung für Roller mit Höchstgeschwindigkeit bis 50km/h einen 24-Jährigen lediglich 45 Euro. Schließt man zusätzlich noch eine Teilkaskoversicherung mit 150 Euro Selbstbeteiligung ab, beläuft sich die Prämie auf insgesamt 65 Euro pro Versicherungsjahr.



Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich. Ebenso ist Helvetia über ausgewählte Destinationen weltweit präsent und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St. Gallen. Helvetia ist im Leben-, Schaden- und Rückversicherungsgeschäft aktiv und erbringt mit rund 6.500 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.51 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 491.8 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt. In Deutschland betreut Helvetia mit 750 Mitarbeitenden rund eine Million Kunden und ist in allen Sparten des Lebens- und Schaden-Unfallgeschäftes tätig.



