Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



It must have been love?! In der ersten Folge von Kaya Yanars neuer SAT.1-Comedyshow "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" geht es um die schönsten Liebesfilme - und es wird feuchtfröhlich: Stargast Max Giesinger posiert wie einst Julia Roberts in "Pretty Woman" in der Badewanne - und muss vor Publikum die schönsten Filmsongs singen, während er selbst über die Kopfhörer "Kiss" von Prince hört. Haarig wird es dagegen bei Kayas ultimativem Film-Quiz, bei dem Kaya Yanar und Max Giesinger von (nahezu) 101 Dalmatinern umgeben sind ...



In "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" präsentiert Kaya Yanar die bekanntesten und beliebtesten Filme der Welt - auf seine ganz eigene Art und Weise. Ob Liebesfilm, Action-Thriller oder Science-Fiction: In jeder Folge steht für Kaya ein Film-Genre im Mittelpunkt. Unterstützt von bekannten Comedians und Schauspielern, taucht Kaya ein in die kunterbunte Welt des Films.



"Guckst Du?! Kayas große Kinoshow", am Freitag, 23. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2