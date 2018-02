Frankfurt - Der deutschen Wirtschaft geht es blendend, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Davon profitiere auch der deutsche Mittelstand, dessen Unternehmen zu den führenden ihrer Branche zählen würden. Andreas Strobl, Fondsmanager des Berenberg-1590-Aktien Mittelstand (ISIN DE000A14XN59/ WKN A14XN5), berichtet im Gespräch mit "ChampionsNews", wie man gezielt in deutsche Nebenwerte investiere und dabei ansehnliche Renditen erziele.

Den vollständigen Artikel lesen ...