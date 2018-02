Salzgitter (ots) -



Die TELCAT MULTICOM GmbH mit Sitz in Salzgitter hat die Mehrheit an der Exabyters Betriebs GmbH, einem etablierten IT-Spezialisten aus Uelzen, übernommen.



"Der Einstieg bei Exabyters ist für uns eine strategische Entscheidung", so Markus Böttcher und Andreas Fitzner, Geschäftsführer der TELCAT MULTICOM GmbH, "Exabyters ist seit Jahren im wachsenden Bereich der Managed IT Services sehr gut aufgestellt. Außerdem ergänzt sich das Lösungsportfolio perfekt mit unserem."



TELCAT ist eine 100%ige Tochter der Salzgitter AG und heute mit über 520 Mitarbeitern, 25 Standorten und 70 Mio. Euro Jahresumsatz deutschlandweit auf permanentem Expansionskurs. In den nächsten Jahren soll das Team weiter wachsen, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.



TELCAT plant, den Bereich Managed-IT-Services zentral für die gesamte TELCAT Gruppe aus Uelzen heraus aufzubauen, zumal Exabyters sehr erfolgreich in der stetigen Gewinnung von IT-Fachkräften ist und der Standort auch Möglichkeiten zur räumlichen Expansion bietet.



Exabyters wurde 1995 von Mike Bergmann als Ein-Mann-Unternehmen gegründet und hat sich bis heute zu einem der führenden IT-Systemhäuser zwischen Hamburg und Hannover entwickelt. Das Unternehmen verfügt über 30 Mitarbeiter.



Im Zuge des Einstiegs der TELCAT gibt Bergmann die Geschäftsführung auf und verbleibt als Teilgesellschafter des Unternehmens, um sich in Zukunft verstärkt seinen weiteren Unternehmungen zu widmen. Der seit 2006 bei Exabyters tätige angestellte Geschäftsführer Henrik Eifler sowie die Prokuristin Margot Gaenicke-Kaffke leiten das Unternehmen als erfahrenes Führungsteam weiter.



TELCAT Unternehmensprofil:



Die TELCAT Unternehmensgruppe, mit Hauptsitz in Salzgitter, zählt zu den größten ITK-Systemhäusern Deutschlands. Seit der Gründung im Jahre 1986 zeichnet sich das Unternehmen durch stetiges und profitables Wachstum aus. Als Tochtergesellschaft der Salzgitter AG bietet das Systemhaus seinen Kunden und Partnern sowohl die Flexibilität eines Mittelständlers als auch die wirtschaftliche und finanzielle Stärke eines Konzerns.



TELCAT bietet innovative Lösungen und Dienstleistungen aus dem gesamten Spektrum der Informations-, Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Als strategischer Partner unterstützt TELCAT Kunden dabei, ihre Geschäftsprozesse durch intelligente ITK-Systeme sowie Experten Know-how zu optimieren und dadurch ihre Position im Wettbewerb zu verbessern. Für die Entwicklung, Implementierung und Wartung maßgeschneiderter Lösungen kombiniert das Systemhaus fundierte Technologieerfahrung mit umfassender Branchenkompetenz. Dabei zeichnen sich die Spezialisten insbesondere durch ihre herstellerunabhängige Sichtweise aus.



Die Zusammenarbeit mit marktführenden Herstellern und Partnern garantiert die hohe Innovationskraft der TELCAT und bietet zusätzliche Zukunftssicherheit. Basis für den Erfolg der TELCAT bilden der hohe Qualitätsanspruch und die ausgeprägte Kundenorientierung. Nach der Devise "Alle Leistungen aus einer Hand" erhalten Kunden eine umfassende Betreuung mit bundesweit flächendeckendem 24h-Kundenservice.



