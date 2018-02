Bonn (ots) - Annegret Kramp-Karrenbauer, die saarländische Ministerpräsidentin, soll Generalsekretärin der CDU werden. Sie würde auf Peter Tauber folgen. Kramp-Karrenbauer gilt als enge Vertraute von Angela Merkel. Nicht wenige vermuten, dass die Bundeskanzlerin mit ihr auch eine mögliche Nachfolgerin in Stellung bringt. Jetzt stehen also zwei Frauen an der Spitze der CDU.



Steht die Personalie aber auch für die Erneuerung der Partei, die viele Mitglieder gefordert haben?



Nach den Stimmenverlusten der CDU bei den vergangenen Landtags- und der Bundestagswahl rumort es deutlich in der Partei. Der neue Koalitionsvertrag mit seiner Ressortverteilung hat für weiteren Unmut gesorgt. Die Rufe nach einer Überarbeitung des Grundsatzprogramms, einer klar definierten Marschrichtung für die CDU und einer personellen Erneuerung werden lauter.



Wofür steht die neue Generalsekretärin? Wie viel Profil hat die CDU in den vergangenen Jahren in der Koalition eingebüßt? Wie viel Rückhalt hat Merkel noch in ihrer Partei? Wie muss sich die CDU neu aufstellen?



Anke Plättner diskutiert mit:



- Ferdos Forudastan, Süddeutsche Zeitung - Prof. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler, TU Dresden - Diana Kinnert, CDU, Autorin - Joachim Pfeiffer, CDU MdB, Wirtschaftspolitischer Sprecher



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de