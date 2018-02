Gold, die eher konservative Geldanlage versus Bitcoin, volatil, spekulativ aber spannend. Wie passen die beiden Geld-Anlagen zusammen und ist der Bitcoin tatsächlich das bessere Gold? Bei Vaultoro kann man direkt Bitcoins in Gold umtauschen. Was dahinter steckt, erfahren Sie in diesem Interview. Moderatorin Johanna Claar spricht auf dem FinLab Crypto Day 2018 mit Philip Scigala von Vaultoro über die Bitcoin und Gold-Börse.