München (ots) - Das Thema:



"CDU nach rechts, SPD nach links: Rettet das die Volksparteien?"



Countdown zu einer neuen Regierung: Die SPD-Mitglieder beginnen ihre mit Spannung erwartete Abstimmung über den Koalitionsvertrag. Der CDU-Parteitag entscheidet bereits am nächsten Montag. Aber nicht nur an der Basis der SPD wird der Aufstand geprobt, auch in der CDU rumort es gewaltig. In aktuellen Umfragen kommen Union und SPD gemeinsam nicht einmal mehr auf 50 Prozent. Im Osten Deutschlands droht die AfD gar die CDU als stärkste Partei abzulösen. Was kann den ehemals stolzen großen Parteien noch helfen?



Die Gäste:



Katarina Barley, SPD (Bundesfamilienministerin) Kevin Kühnert, SPD (Juso-Vorsitzender) Monika Grütters, CDU (Präsidiumsmitglied) Birgit Kelle (konservative Publizistin) Hans-Ulrich Jörges ("Stern"-Kolumnist)



