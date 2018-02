Weltweit fürchten sich Küstenorte vor dem steigenden Meeresspiegel. Nur in Schweden und Finnland bereitet das Meer ganz andere Probleme.

Die Gletscher Grönlands schmelzen dahin - man sollte meinen, den Menschen im Norden mache das Sorgen. Steigende Meeresspiegel müssten die Küstenorte hier bald genauso bedrohen wie auf den Fidschi-Inseln. Oder?

"Wir sind hier ziemlich sicher", meint der finnische Geodäsie-Professor Martin Vermeer. Denn in Schweden und Finnland liefert sich die Natur ein Rennen: Das Wasser steigt, doch das Land steigt auch - und zwar schneller. "Wir fliehen vor dem steigenden Meer, indem wir uns selbst anheben", scherzt Vermeer.

Tatsächlich wächst das Land in Finnland und Schweden millimeterweise aus dem Wasser. Das Phänomen ist ein Relikt aus der Eiszeit. Als vor mehr als 10.000 Jahren die riesigen Eispanzer zu schmelzen begannen, ließ der Druck auf die Landmasse nach. In jahrhundertelanger Zeitlupe kommt sie seitdem hoch.

Am stärksten ist das Phänomen im Bottnischen Meerbusen, dem nördlichen Ausläufer der Ostsee zwischen Schweden und Finnland. Nach Daten des Permanent Service of Mean Sea Level (PSMSL), die das gemeinnützige Recherchezentrum "Correctiv" zusammengestellt hat, steigt das Land dort bis zu sieben Millimeter im Jahr.

Im schwedischen Ratan veränderte sich der Meeresspiegel seit Beginn der Messungen 1892 um fast einen Meter. Allein in den vergangenen 30 Jahren hob sich das ...

