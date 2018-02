DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG/MITTWOCH: In Schanghai und dem chinesischen Kernland bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.716,00 -0,69% +1,49% Euro-Stoxx-50 3.410,30 +0,07% -2,67% Stoxx-50 3.032,31 -0,16% -4,58% DAX 12.381,15 -0,04% -4,15% FTSE 7.231,25 -0,23% -5,72% CAC 5.260,11 +0,07% -0,99% Nikkei-225 21.925,10 -1,01% -3,69% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,19 -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,10 62,5 +0,7% 0,42 +2,8% Brent/ICE 65,17 65,67 -0,8% -0,50 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.339,78 1.344,73 -0,4% -4,95 +2,8% Silber (Spot) 16,56 16,66 -0,6% -0,10 -2,2% Platin (Spot) 1.005,60 1.009,00 -0,3% -3,40 +8,2% Kupfer-Future 3,19 3,21 -1,9% -0,06 -3,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem langen Feiertagswochenende dürfte es an den US-Börsen am Dienstag zunächst einmal kräftig nach unten gehen. Der S&P-500 verliert vorbörslich 0,8 Prozent. Beobachter verweisen auf die negativen internationalen Vorgaben. Die europäischen Börsen hatten schon am Montag deutlicher nachgegeben, als die US-Märkte wegen "Washingtons Geburtstag" geschlossen waren. Die asiatischen Aktienmärkte folgten den europäischen dann am Dienstag nach unten.

Die in den vergangenen Wochen zu beobachtende Volatilität an den Aktienmärkten setze sich fort, beschreiben Beobachter das Geschehen. Ursächlich dafür sei die Normalisierung der Geldpolitik großer Notenbanken. Eine Studie des Vermögensverwalters Blackrock, in der dieser zum Kauf von US-Aktien rät, scheint bei den Anlegern zunächst keine Beachtung zu finden. Blackrock hat US-Aktien auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft, weil der positive Einfluss der Steuersenkungen und des geplanten Infrastrukturprogramms in den Kursen noch bei weitem nicht eingepreist sei.

Unter den Einzelwerten gilt das Interesse Home Depot, nachdem die Baumarktkette vorbörslich Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hat. Die Aktie liegt leicht im Plus. Besser kommen die Quartalszahlen von Walmart an, der Kurs des Einzelhandelskonzerns steigt um 1,3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: +1,0 zuvor: +1,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert tendieren die europäischen Börsen am Dienstagmittag. Der ZEW-Index setzte keine Akzente an den Märkten. Der Index der Konjunkturerwartungen ist im Februar nicht ganz so stark gesunken wie erwartet, der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage ging dagegen etwas stärker zurück. Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone verschlechterten sich im Februar ebenfalls. Entscheidend für die Börsen ist, dass die Daten keinerlei wirtschaftliche Eintrübung andeuten. Der Euro fällt etwas zurück auf Stände um 1,2340 Dollar, was tendenziell der Stimmung für Aktien in Europa zuträglich sein sollte. Etwas belastend könnte jedoch die leicht auf 0,74 Prozent anziehende Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen wirken. Die deutschen Erzeugerpreise sind im Januar mit 0,5 Prozent deutlich stärker als die erwarteten 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Unter den Einzelwerten verlieren HSBC in London 3,8 Prozent. Die Bank hat zwar den Jahresgewinn kräftig gesteigert, blieb damit aber hinter den Erwartungen zurück. Die Dividende verharrt auf Vorjahresniveau. Der Rohstoffkonzern BHP Billiton (minus 4,4 Prozent) hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr wegen Sondereffekten zwar einen 37-prozentigen Gewinnrückgang verzeichnet, stockt seine Dividende aber dennoch auf. Im Technologiesektor bahnt sich eine weitere Übernahme an: Das schweizerische Software-Unternehmen Temenos (minus 6,3 Prozent) hat ein Auge auf Fidessa (plus 21,8 Prozent) geworfen. "Eine Übernahme von Fidessa macht strategisch Sinn", so die Analysten von Bryan Garnier. Damit würde sich Temenos außerhalb seines Kerngeschäftes stärken. Der Deal gilt aber auch als teuer. Nach überzeugenden Zahlen legen Covestro um 2,8 Prozent zu. Heidelbergcement gewinnen nach Vorlage von Zahlen 1,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:23 Mo, 17:27 % YTD EUR/USD 1,2349 -0,47% 1,2386 1,2397 +2,8% EUR/JPY 132,21 -0,06% 132,34 132,13 -2,3% EUR/CHF 1,1540 +0,14% 1,1527 1,1529 -1,5% EUR/GBP 0,8830 -0,39% 0,8863 1,1290 -0,7% USD/JPY 107,06 +0,42% 106,85 106,58 -5,0% GBP/USD 1,3985 -0,09% 1,3974 1,3997 +3,5% Bitcoin BTC/USD 11.441,45 +3,20% 11.562,91 11.219,95 -20,35

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der deutlichen Erholung zu Wochenbeginn haben die Aktienmärkte in Asien am Dienstag wieder nachgegeben. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die schwachen Vorgaben aus Europa. Es fehlten zudem die Impulse von der Wall Street, wo am Montag aufgrund eines Feiertages kein Handel stattfand. Unter den Einzelwerten verloren in Seoul Samsung Electronics 2 Prozent. Das Unternehmen will die Produktion von Displays für das iPhone X zurückfahren, in Erwartung einer geringeren Nachfrage für das Apple-Handy. In Hongkong büßten HSBC nach Vorlage von Zahlen, die unter den Erwartungen blieben, 2,9 Prozent ein. Tencent fielen in Hongkong um 0,4 Prozent. Bei den Versicherern reduzierten sich Ping An um 1,7 Prozent und AIA um 0,3 Prozent. In Sydney verloren BHP Billiton unmittelbar vor Veröffentlichung der Zahlen 0,4 Prozent. Das bereinigte Nettoergebnis des Bergbaukonzerns legte zwar kräftig zu, blieb allerdings unter der Erwartung der Analysten, wie BHP nach Börsenschluss mitteilte. Die Papiere von Rio Tinto gaben um 0,5 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten präsentieren sich am Dienstag uneinheitlich. Nach der Ausweitung in der Vorwoche haben sie sich wieder stabilisiert. Die Credit-Strategen der LBBW sind positiv gestimmt und gehen davon aus, dass die Ausfallraten in Europa vor dem Hintergrund des robusten fundamentalen Umfelds im laufenden Jahr von dem erreichten niedrigen Niveau aus weiter sinken werden. Sie stufen Credits als interessante Anlageklasse im Festzinssegment ein, wenngleich die Gesamtertragsperspektiven nach der fortgesetzten Rally nur noch sehr moderat seien. Unternehmensanleihen sollten wie bereits im Vorjahr gegenüber Bundesanleihen outperformen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Merck KGaA erhält in Südkorea und Israel Patentschutz für CRISPR

Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat in Israel und Südkorea Patentschutz für seine sogenannte CRISPR-Technologie erhalten. Der Patentschutz umfasst die Integration einer externen DNA-Sequenz in Chromosomen eukaryotischer Zellen (wie z. B. Pflanzen- und Säugetierzellen), wie die Merck KGaA mitteilte.

Grammer steigert operative Profitabilität stärker als erwartet

Der Autozulieferer Grammer hat Umsatz und operative Profitabilität im vergangenen Jahr gesteigert und seine im Oktober gesenkte Prognose übertroffen. Der Umsatz legte um mehr als 5 Prozent auf rund 1,79 Milliarden Euro zu. Laut Grammer war dies der siebte Rekordumsatz in Folge, zu dem beide Segmente beitrugen.

Heidelbergcement profitiert von Italcementi-Synergien

Mit einer unerwartet starken Aufholjagd zum Jahresende hat Heidelbergcement die Erwartungen des Marktes übertroffen. Unter anderem mit Hilfe von Preissteigerungen in Nordamerika und Osteuropa gelang es dem Baustoffkonzern im vierten Quartal, das operative Ergebnis vor Abschreibungen auf vergleichbarer Basis um 16 Prozent zu steigern. Erheblichen Anteil daran hatte auch die unerwartet gut laufende Integration des Mitte 2016 übernommenen Italcementi-Konzerns.

Osram bestätigt Prognose und Dividende für 2018

Der Lichtkonzern Osram verspricht seinen Aktionären für das laufende Geschäftsjahr 2018 eine mindestens stabile Dividende. Finanzvorstand Ingo Bank bestätigte auf der Hauptversammlung in München eine entsprechende Ankündigung vom vergangenen Jahr und bestätigte überdies die Ergebnisprognose. Angesichts des starken Euro sei diese mit Blick auf EBITDA und Ergebnis je Aktie aber "herausfordernd".

Sieben deutsche Abgeordnete stellen sich gegen Nord Stream 2

Sieben namhafte Abgeordnete aus Bundestag und EU-Parlament haben sich in einem Gastbeitrag gegen den Bau der Gasröhre Nord Stream 2 zwischen Deutschland und Russland ausgesprochen. Die Pipeline unter der Ostsee stelle die Solidarität mit den osteuropäischen EU-Mitgliedern in Frage und mache Europa abhängig von russischem Gas, schreiben die Parlamentarier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Steinhoff muss Bilanz nach Gerichtsschlappe korrigieren

Die von einem Bilanzskandal gebeutelte Steinhoff International hat vor Gericht eine Niederlage gegen einen ehemaligen Joint-Venture-Partner kassiert und muss nun die Bilanz für 2016 korrigieren. Ein Gericht in Amsterdam hält Steinhoffs Bilanzierung der Umsätze und Erträge der Möbelhauskette Poco für falsch. Steinhoff habe zwar korrekt Poco als "controlled interest" in der Bilanz konsolidiert.

Albertsons übernimmt Reste der US-Apothekenkette Rite Aid

Der US-Supermarktbetreiber Albertsons reagiert mit einem Zukauf auf die sich rapide ändernden Einkaufsgewohnheiten der Kunden. Das Unternehmen will sich die Reste der Apotheken- und Drogeriekette Rite Aid einverleiben, die nicht an Walgreens Boots Alliance verkauft werden. Rite Aid und Albertsons kommen zusammen auf einen Marktwert von 24 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden, wie die beiden Unternehmen mitteilten.

Home Depot wächst stärker als erwartet

Auswirkungen der US-Steuerreform und Bonuszahlungen haben das Ergebnis der US-Baumarktkette Home Depot im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal zwar leicht beeinträchtigt. Der Konzern wuchs jedoch stärker als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten per Ende Januar um 7,5 Prozent auf 23,9 Milliarden US-Dollar.

Intercontinental Hotels verdient mehr als erwartet und erhöht Dividende

Die Hotelkette Intercontinental Hotels Group hat einen stärkeren Anstieg beim Vorsteuergewinn 2017 verzeichnet als erwartet und die Gesamtjahresdividende erhöht. Die Gesellschaft, zu der die Hotels Crowne Plaza und Holiday Inn gehören, steigerte den Gewinn vor Steuern auf 678 Millionen US-Dollar von 591 Millionen im Jahr zuvor. Analysten hatten mit einem Vorsteuerergebnis von 671,5 Millionen Dollar gerechnet. Der Konzernumsatz stieg um 4 Prozent auf 1,78 Milliarden Dollar.

Qualcomm dürfte Offerte für NXP auf 44 Mrd USD erhöhen - Kreise

Der Chipkonzern Qualcomm wird wohl das Milliardengebot für NXP Semiconductors deutlich erhöhen, um sich die Unterstützung der Aktionäre zu sichern. Informierten Personen zufolge dürfte Qualcomm die Offerte auf rund 127,5 US-Dollar je Aktie oder circa 44 Milliarden Dollar erhöhen. Bisher hatte der US-Konzern 110 Dollar je Anteil oder 39 Milliarden Dollar für den europäischen Konkurrenten in Aussicht gestellt.

Sony will ins Geschäft mit Taxi-Vermittlung einsteigen

Neue Konkurrenz für die Fahrvermittlungsdienste Uber Technologies und Didi Chuxing Technology: Der japanische Technologiekonzern Sony will in den Markt für Taxi-Vermittlungen einsteigen, um sich im Vorfeld der olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio zu positionieren. Die Unternehmen kämpfen um Anteile in einem Markt, der bisher sowohl für Technologie- als auch für Fahrdienstvermittler weitgehend verschlossen ist.

Temenos-Übernahmeofferte katapultiert Fidessa-Kurs in die Höhe

Das schweizerische Software-Unternehmen Temenos hat ein Auge auf Fidessa, einen britischen Betreiber und Anbieter von Handelssystemen und Finanzinformationen, geworfen. Wie Fidessa mitteilte, bewertet die vorläufige Barofferte der Schweizer die Fidessa Group plc mit rund 1,41 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 1,59 Milliarden Euro) bzw 36,47 Pfund je Aktie. Die Fidessa-Aktie schoss daraufhin um 24 Prozent in die Höhe.

Vinci-Konsortium erhält Zuschlag für Metro-Erweiterung in Paris

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci darf Tunnel für die Pariser Metro graben. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das von ihm geführte Konsortium den Zuschlag eines Projekts über knapp 400 Millionen Euro und einer Laufzeit von 72 Monaten erhalten. Der Vertrag beinhaltet das Bohren eines 4,6 Kilometer langen Tunnels.

