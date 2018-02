BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Hemdenhersteller Olymp baut sein Geschäft in Südostasien aus. Erstes Ziel sei Thailand, danach sollen Indonesien, Malaysia und Vietnam folgen, sagte Geschäftsführer Mark Bezner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Vier Verkaufspunkte, sogenannte Shop-in-Shops in Kaufhäusern der thailändischen Hauptstadt Bangkok habe Olymp in den vergangenen Monaten bereits eröffnet. Bis Ende des Jahres sollen landesweit sieben weitere hinzukommen. Die Bekleidungsfirma aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart kooperiert in Thailand mit dem Unternehmen Thanulux, zu dem diverse Modemarken aus aller Welt gehören./eni/DP/jha

AXC0147 2018-02-20/13:39