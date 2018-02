Laut Insidern könnte der Startschuss für den Börsengang der Deutschen-Bank-Tochter DWS schon am Montag fallen. Erlöst werden sollen bis zu zwei Milliarden Euro.

Die Deutsche Bank will Insidern zufolge in der nächsten Woche den offiziellen Startschuss für den Börsengang ihrer Vermögensverwaltungs-Tochter DWS geben. Die Ankündigung der Emission ("Intention to float"), die Voraussetzung für Gespräche mit potenziellen Großanlegern ist, solle am kommenden Montag veröffentlicht werden, ...

