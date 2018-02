TOKIO (IT-Times) - Die japanische Sony Corp. will in einen neuen Geschäftsbereich einsteigen. Dabei will der Elektronikkonzern in den Wettbewerb mit dem US-amerikanischen Unternehmen Uber steigen. So gab die Sony Corp. bekannt, dass sie in ihrem Heimatland Japan das AI-Ride Hailing-Geschäft weiter ausbauen...

