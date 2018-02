Jetzt weltweit verfügbar: Flüge schnell und einfach selbst umbuchen



München (ots/PRNewswire) - Egencia®, ein führendes, weltweit tätiges Travel-Management-Unternehmen, bietet all seinen Kunden jetzt die Möglichkeit, Flüge nach der Ticketausstellung selbst online umzubuchen. Der Geschäftsreisespezialist ist damit das erste TMC (Travel Management Company), welches diese umfassende Funktionalität Geschäftsreisenden weltweit anbietet.



Reisende können ihre Flüge jetzt nach der Buchung entweder Online am Computer oder mobil auf dem Smartphone selbst ändern. Sie erhalten sofort einen Überblick über mögliche Preisänderungen oder Zusatzgebühren. Die Anpassungen sind schnell und einfach durchzuführen. Egencia gibt Reisenden Zugang zu allen Informationen, die sie benötigen, um die richtige Wahl zu treffen.



Die vierte "Business Travel & Technology"-Studie (https://www.egencia.com/public/de/campaigns/gbta/) von Egencia ergab, dass die Hälfte der Geschäftsreisenden es vorzieht, Änderungen selbst vorzunehmen, anstatt jemanden anrufen zu müssen - es sei denn, sie haben ein Problem. Mit der neuen Funktion haben Reisende jetzt die Wahl, ob sie ihre Flugreise selbst umbuchen oder die Hilfe eines Egencia-Reiseberaters in Anspruch nehmen möchten.



"Egencias Anspruch ist es, seinen Kunden außergewöhnlichen Service zu bieten - egal wann und wo. Wenn sich Pläne ändern, greifen Reisende zuerst zu ihren Endgeräten, ob Desktop oder mobil, um eine Lösung zu finden. Wir ermöglichen es ihnen, ihren Flug leicht selbst umzubuchen, damit beispielsweise ein Deal noch abgeschlossen werden kann oder sie zum Wochenende rechtzeitig zuhause sind.", sagt Michael Gulmann, Chief Product Officer von Egencia.



Neben den Kosten für den Ticketwechsel können Reisende auch alle verfügbaren Flüge innerhalb derselben Kabinenkategorie einsehen. Die Zahlungsangaben sowie Sitzplatzpräferenzen werden automatisch auf neue Flüge übernommen. Dadurch entfallen diese zusätzlichen Schritte und der gesamte Prozess wird so einfach wie möglich. Durch die neue Funktion werden über 80 Prozent des Prozesses automatisiert.



Mehr Informationen auf der Egencia-Website (http://info.egencia.com/2018Q1OnlineAirexchange.html). Eine Live-Demonstration der Egencia-Technologie für Geschäftsreisen gibt es auf der Business Travel Show (BTS) in London vom 21. bis 22. Februar 2018 am Egencia Stand B530 (http://info.egencia.com/UK-2018-Q 1-Tradeshow-BT-Show_Registration.html).



Über Egencia



Egencia ist ein führendes, weltweit tätiges Travel-Management-Unternehmen, für das jede Geschäftsreise zählt - für Reisende und Travel Manager. Die eigene Technologieplattform vereinfacht Geschäftsreisen von der Planung über die Buchung bis hin zu Abrechnung und Reporting. Dank der aktuellen, datengestützten Erkenntnisse von Egencia sind Unternehmen immer einen Schritt voraus, indem sie Entscheidungen treffen, welche die Vorlieben der Reisenden und die Unternehmensrichtlinien berücksichtigen. Ein engagiertes Team von Reiseberatern steht Kunden zur Seite, um jeden Schritt zu unterstützen, wann und wo immer dies gebraucht wird. Egencia betreut kleine, mittelständische und internationale Unternehmen in mehr als 65 Ländern. Mehr Informationen auf www.egencia.de, via Twitter (https://twitter.com/EgenciaDE) oder LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/egencia). Besuchen Sie auch unseren Blog (https://www.egencia.com/public/de/category/blog/).



© 2018 Egencia, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Name und das Logo Egencia sind als Marke registriert oder ein Trademark der Expedia Gruppe in den USA und/oder anderen Märkten. Andere Logos, Produkte oder Firmennamen, welche hier erwähnt werden, können den jeweiligen Inhabern gehören.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/643360/Online_Air_Exchange.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/149261/egencia__an_expedia __inc__company.jpg



OTS: Egencia newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78868 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78868.rss2



Pressekontakt: Anne McElroy-Arnaud | Egencia Europe a.mcelroyarnaud@egencia.com +33 (0)1 73 01 02 21



Carolin Campe I noble kommunikation ccampe@noblekom.de +49 (0)6102 36660