Die cloud-basierte Plattform für verknüpfte Planung ermöglicht es nunmehr deutschen Unternehmen ihre Daten, Mitarbeiter und Pläne so miteinander zu verbinden, dass sie bessere Entscheidungen treffen.



Frankfurt, Deutschland und San Francisco (ots/PRNewswire) - Anaplan (http://www.anaplan.com/de/), ein Vorreiter im Bereich Cloud-basierter Planungsprozesse, eröffnet heute sein erstes deutsches Büro in Frankfurt. Unter der Leitung des Managing Directors der DACH-Region, Yuri Rotmanov, und Christian Thiedes, Sales Leader für Deutschland, bestätigt dies das Engagement Anaplans deutsche Firmen durch vernetzte Planung in einem sich schnell wandelnden Umfeld zum Erfolg zu verhelfen.



Anaplan kündigte für seine deutschen Kunden zudem die Eröffnung eines von Equinix gehosteten Rechenzentrums hierzulande an. Auf dem europäischen Markt ist Anaplan bisher mit Niederlassungen in Großbritannien, Russland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz präsent.



Globale Kunden nutzen die Anaplan-Plattform darunter sind bspw. AccorHotels, AXA, Barclaycard, Deloitte, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Intel, Louis Vuitton und United Airlines.



"Schnelligkeit und Agilität sind für deutsche Unternehmen im sich heute rasch wandelnden Geschäftsumfeld unverzichtbar", so Anaplan-Gründer Michael Gould. "Die Anaplan-Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell und präzise auf die Herausforderungen zu reagieren, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Wir sind von Anaplans enormen Potenzial auf dem deutschen Markt überzeugt. Wir unterstützen Firmen dabei, mit vernetzter Planung erfolgreich zu sein." ergänzte Gould.



"Unsere Erfahrungen zeigen, dass CFOs schnelle Informationen, mehr Transparenz und bessere Einblicke in die Gesamtperformance der von ihnen geführten Unternehmen benötigen" erläutert Thomas Klingspor, Partner und Leiter des Kompetenzzentrums für Business Finance bei Deloitte. "Sie müssen die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf das Geschäft über die gesamte Organisation hinweg vorausschauend planen und simulieren können - in Echtzeit." Zusammen sind Anaplan und Deloitte bestrebt, ihren gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, die unternehmerische Wertschöpfung mit Hilfe der Anaplan-Plattform zu maximieren.



Für weitere Informationen wie Kunden durch die Nutzung der Anaplan-Plattform für vernetzte Planung profitieren können, registrieren Sie sich bitte für Hub 2018 (https://www.anaplan.com/hub/) - Anaplans jährliche Konferenz für verknüpfte Unternehmensplanung. Sie findet vom 5. bis zum 7. März im Aria Hotel in Las Vegas statt.



Über Anaplan



Anaplan (https://www.anaplan.com/de/) bringt das neue Zeitalter der vernetzten Planung voran. Große und schnell wachsende Unternehmen nutzen die Cloud-Plattform von Anaplan in all ihren Geschäftsbereichen. Damit erstellen sie fundiertere Planungen, treffen bessere Entscheidungen und ermöglichen sowohl wirksamere, als auch schnellere Planungsprozesse. Zudem bietet Anaplan Kundenbetreuung, Schulungen und Beratungsleistungen rund um die Planungstransformation. Anaplan ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco sowie 18 Büros und mehr als 150 kompetenten Partnern weltweit.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: anaplan.com/de (https://www.anaplan.com/de/).



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/482892/Anaplan_Logo.jpg



OTS: Anaplan newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122724.rss2



Pressekontakt: Manuel Fuchs B2P Communications Consulting mfuchs@b2p-communications.com T: +49 172 631 93 37