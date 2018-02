Mit dem Vorverkauf der weltweit ersten staatlichen Cyber-Devise will sich Venezuela aus der wirtschaftlichen Krise befreien.

Das krisengeplagte Venezuela plant einen wirtschaftlichen Befreiungsschlag: Am Dienstag startete der Vorverkauf für die weltweit erste staatliche Cyber-Devise. Bis zum 19. März um 24 Uhr (Ortszeit in Venezuela) können Interessenten in den "Petro" investieren, der venezolanischen Angaben zufolge mit jeweils einem Barrel (159 Liter) der Rohöl-Reserven des Landes besichert ist.

"Die Grundidee ist gut und könnte anderen Staaten die Möglichkeit eröffnen, ihre Abhängigkeit von der Weltleitwährung Dollar zu reduzieren", sagte ein Börsianer. Am Erfolg des Petro zweifle er jedoch, denn wegen der tiefen Wirtschaftskrise sei das Vertrauen der Investoren gering. "Das Ganze ist eher eine Verzweiflungstat, um auf den Zug des Kryptowährungsbooms aufzuspringen."

