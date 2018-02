Paris - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Der Jahresbeginn sei vom starken Wirtschaftswachstum in einigen Anlagezonen geprägt gewesen. So würden die veröffentlichten Konjunkturindikatoren Aufwärtskorrekturen der Prognosen ermöglichen. In der Eurozone sei für 2019 eine Wachstumsrate von über 2,6% bei einer Staatsverschuldung von unter 2% und ein Rückgang der Arbeitslosenquote auf unter 7,5% denkbar. Der Ausgang der Wahl in Italien am 4. März sei noch immer ungewiss und Angela Merkel gelinge es nicht, ungeachtet der guten Verfassung der deutschen Wirtschaft, eine Regierungskoalition zu bilden.

Den vollständigen Artikel lesen ...