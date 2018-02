Lieber Leser,

der Kupferpreis hat sich vor einer Woche unter der 7000 $-Marke bewegt. Davon konnte er sich erholen und an sein Dreijahreshoch bewegen. Der Kurs bewegt sich aktuell wieder leicht nach unten, kann aber in den nächsten Tagen wieder in höhere Regionen ansteigen.

Von seinem Abwärtstrend Ende Januar hat sich der Kupferpreis längst erholt. In dieser Phase sank der Preis bis an die 6700 $-Marke. Bis Ende der letzten Woche stieg der Preis bis fast 7200 $. Er kratzte also ... (Björn Pahlke)

