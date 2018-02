Die Allianz verbündet sich in Frankreich mit einem Youtuber und wirbt für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Kritik sucht man vergebens.

"Eine Verbindung, wie es sie noch nie gegeben hat", gab die Allianz Frankreich vor wenigen Tagen bekannt: Sie habe sich mit dem Youtuber Micode zusammengeschlossen, der "die Leute trifft, die unser Leben verändern werden." Micode werde "Ideen, Ratschläge und Tricks teilen, um den Fallen der neuen Technologien zu entgehen".

Die erste Episode des neuen Paares könnte sich allerdings eher als üble Falle erweisen für alle, die sie ernst nehmen: Die Premiere von Allianz und Micode ist ein viertelstündiges Werbevideo für Bitcoin und andere Kryptowährungen.

Das Filmchen ist aufwendig gemacht: Micode fliegt nach Nizza, läuft in der dortigen Allianz-Arena herum, in der auch ein Zentrum für Start-ups untergebracht ist. Der junge Franzose, von dem man nur weiß, dass er 160.000 Follower auf Youtube haben soll, redet in der Sprache, die als jugendgemäß gilt: "Die von Allianz, die sind voll in der Innovation, und die meisten abgedrehten Sachen, die ihr sehen werdet, kommen zustande, weil sie hyperbegeistert sind."

Micode erklärt, was er unter Bitcoin versteht: "Das ist eine neue Währung, die ist dezentralisiert und digitalisiert, das bedeutet: Es gibt niemanden der sagt, X hat das Recht, so und so viele Bitcoins auszugeben." Das sei "wirklich fantastisch, diese Währung kommt ohne eine Institution des Vertrauens aus, das ganze Netz ist für das Vertrauen verantwortlich, das nennt man Mining." Irgendwas scheint Micode noch nicht ganz verstanden zu haben.

Aber er plappert munter weiter: "Dahinter steht die Blockchain, also das ist wie ein Kontobuch, das ist völlig offen, jeder kann lesen, welche Transaktion zu welchem Konto gegangen ist." Micode ist seiner Sache sicher: "Am Ende gebe ich Euch noch ein paar Tipps für Videos, damit ihr alles versteht von ...

