München (ots) - CHECK24 gehört zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands. Das ergab eine Analyse des Wirtschaftsmagazins brand eins Wissen und des Statistikportals Statista. Die Tester zeichneten das Vergleichsportal im Bereich "Internet, Medien & Kommunikation" aus.



In allen drei Innovationsbereichen "Dienstleistungen und Produkte", "Prozesse" und "Unternehmenskultur" schnitt das Vergleichsportal positiv ab. Im Bereich "Dienstleistungen und Prozesse" wurde beispielsweise die Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte bewertet, im Bereich "Prozesse" unter anderem die Entwicklung neuer Technologien und die Optimierung von Betriebsabläufen. Unter "Unternehmenskultur" fallen zum Beispiel Maßnahmen zur Förderung der Kreativität, der Verbesserung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit.



Für das Ranking befragten die Tester rund 2.000 Unternehmensvertreter, 400 Experten des Berliner Instituts für Innovation und Technik (iit) sowie 20.000 Führungskräfte und Angestellte mit langjähriger Berufserfahrung.



Über die CHECK24 GmbH



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de