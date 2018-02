Köln (ots) -



Der nationale Energieanbieter Yello steigt zusammen mit der Yello Solar GmbH in den Solarmarkt ein. Mit dem neuen Photovoltaik-Produkt Yello Solar (https://www.yello.de/solar/) können Hausbesitzer jetzt schon ab 77 Euro monatlich ganz einfach selbst Sonnenstrom erzeugen. "Der Kunde wird mit Yello Solar weitgehend unabhängig von Strompreisen und gestaltet die Energiewende aktiv mit - und das ohne Anschaffungskosten", so Thomas Augat, Geschäftsführer der Yello Solar GmbH. Denn der Kunde pachtet eine individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Photovoltaik-Anlage und profitiert damit gleich doppelt: Den umweltschonenden, selbst produzierten Strom nutzt er entweder für den Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden oder speist diesen ins Stromnetz ein. Für Letzteres erhält der Kunde eine Einspeisevergütung.



Alles gut beDacht.



Mit dem Paket von Yello Solar erhält der Kunde neben einer persönlichen Beratung vor Ort und einem Energie-Check, die Photovoltaik-Anlage inklusive Installation und Monitoring - und das alles aus einer Hand. Auf Wunsch gibt es zudem optional einen Stromspeicher dazu. Scheint die Sonne mal nicht oder ist der gespeicherte Sonnenstrom verbraucht, ergänzt der gelbe Strom im Tarif Yello Strom Extra das Angebot - inklusive 24-Monate-Preisgarantie und 100 Prozent Ökostrom.



Sonnenenergie clever nutzen.



Mit der neuen Yello Solar App hat der Kunde stets einen aktuellen Überblick über seinen produzierten Sonnenstrom und den Energieverbrauch. Entscheidet sich der Kunde für einen optionalen Stromspeicher, sorgt ein intelligentes Steuerungssystem für die optimale Nutzung der Solaranlage und dem Stromspeicher. Zusätzlich versorgt die App den Kunden mit nützlichen Energiespar-Tipps, meldet Störungen und zeigt aktuelle Wetterprognosen. Für das Photovoltaik-Paket zahlt der Kunde eine feste, monatliche Rate an Yello. Die Vertragslaufzeit ist auf 25 Jahre angelegt. Der Kunde hat zudem die Möglichkeit, nach 10 Jahren Eigentümer der Solaranlage zu werden.



Yello wird bei Yello Solar unter anderem von dem erfahrenen Solar-Spezialisten DZ-4 unterstützt, der als erster Anbieter ein PV-Pachtmodell zur solaren Eigenversorgung auf den Markt gebracht hat.



Mit dem Photovoltaik-Produkt erweitert Yello sein Produkt-Portfolio. Mit neuen Energielösungen und digitalen Services zeigt der Energieanbieter, wofür das "Mehr" im Claim "Yello - Mehr als du denkst" steht.



Über Yello.



Yello Solar GmbH ist ein Schwesterunternehmen der Yello Strom GmbH. Die Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent (gest., GfK, 2018) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf:



https://www.yello.de https://yello.de/mehralsdudenkst https://www.youtube.com/yellostrom https://www.facebook.com/yello.de https://www.twitter.com/yello_de



