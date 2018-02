Berlin (ots) -



- quirion kooperiert erstmals mit Business-Plattform - XING-Premium-Kunden profitieren von reduziertem Verwaltungsentgelt



Premium-Kunden der Business-Plattform XING profitieren ab sofort von Vorzugskonditionen bei der digitalen Geldanlage mit quirion (www.quirion.de). Durch die Kooperation mit quirion, Deutschlands digitaler Geldanlage, verschafft das Businessnetzwerk seinen Premium-Kunden Zugang zu einer unabhängigen Vermögensanlage zu günstigsten Konditionen. Exklusiv für Premium-Mitglieder ist das Verwaltungsentgelt im Basis-Paket um 0,1 Prozent per anno reduziert, im Comfort-Paket um 0,2 Prozent jährlich.



"Viele Anleger kennen das Thema digitale Geldanlage bisher nur vom Hören und müssen sich mit den Vorteilen noch vertraut machen - wir erleichtern ihnen mit dieser Kooperation den Einstieg", erklärt Anna Voronina, die Leiterin von quirion. quirion-Kunden sind im Schnitt mittleren Alters, gut gebildet, oft Akademiker und stehen digitalen Plattformen und Lösungen aufgeschlossen gegenüber. Diese Merkmale treffen auch auf die meisten der knapp eine Million XING-Premium-Kunden zu. "Alle Beteiligten profitieren von dieser Kooperation gleichermaßen: XING-Mitglieder werden an die Vorteile einer digitalen Vermögensanlage herangeführt und erhalten Vorzugskonditionen, XING verschafft seinen Nutzern einen Mehrwert, quirion gewinnt an Bekanntheit und Kunden", so Voronina.



Robo Advisor wie quirion ermöglichen Anlegern im Vergleich zu herkömmlichen Vermögensverwaltungen eine günstige, weil digitale Alternative. Preisführer unter ihnen ist quirion mit einem Verwaltungsentgelt von 0,48 Prozent per anno im Basis- und 0,88 Prozent per anno im Comfort-Paket.



Über quirion:



quirion ist einer der führenden Robo Advisor in Deutschland und eine Niederlassung der Quirin Privatbank AG. quirion ermöglicht eine clevere, günstige und bequeme Vermögensanlage im Internet. Schon ab 10.000 Euro können Anleger von den Vorteilen der Honorarberatung - Unabhängigkeit, Transparenz und Einsatz kostengünstiger, effizienter Anlageprodukte - profitieren. Gegründet wurde quirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG, und Anna Voronina. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zweimal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers, Cortal Consors, und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.



