Hamburg (ots) - Verona Pooth liebt ihre zwei Söhne Rocco (6) und San Diego (14) über alles. Gerade deshalb kann sich die 49-Jährige auch noch ein drittes Kind vorstellen. In Closer (EVT 21.02.) spricht sie exklusiv über ihren Kinderwunsch.



"Ich liebe Kinder. Und meine zwei Racker machen mein Leben so wertvoll. Warum sollte ich dann nicht gerne ein weiteres Kind haben wollen? (...) Ja, ich kann mir ein weiteres Baby vorstellen", verrät sie im Gespräch mit Closer.



Auch ihr Mann Franjo (48) hat schon einmal gesagt: "Jetzt noch ein kleines Hawaii-Mädchen, das wäre doch toll."



Ob sich Verona Sorgen wegen einer späten Schwangerschaft macht? "Wenn du gesund und munter bist, wenn du dem Kind ein gutes und behütetes Leben bieten kannst und dein Körper das mitmacht, warum denn nicht? Im Gegenteil, ist es denn nicht unverantwortlich, Kinder Kinder kriegen zu lassen?" Dann fügt sie noch hinzu: "Wenn ich darüber nachdenke, was für ein Kind ich noch mit 20 war. Dann Mutter werden? Nein, zu mir hätte das nicht gepasst. Ich wollte die Welt bereisen und Karriere machen, das war mein einziges Ziel damals. Dann doch lieber jetzt mit meinen Möglichkeiten, meinen Erfahrungen und all der Liebe, die ich geben kann."



