München (ots) - "Es sind zweifelsohne Theorien, die unser Handeln leiten", stellt Prof. Thorsten Polleit, Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland, in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Vernon Smith Preises durch das European Center of Austrian Economics Foundation (ECAEF) fest. Das Ludwig von Mises Institut Deutschland hat seine Rede nun auf www.misesde.org veröffentlicht. Hierin führt Polleit weiter aus: "Theorien - also Vorstellungen darüber, wie Dinge miteinander zusammenhängen - bestimmen, welche Mittel wir einsetzen, um unseren Zielen näher zu kommen."



Somit ist es für das Erreichen von Zielen ganz maßgeblich, ob die Theorien, denen man folgt, richtig oder falsch sind. Alleine im 20. Jahrhundert brachten falsche Theorien unendliches Leid über die Menschheit. Da es gerade ökonomische Theorien sind, die maßgeblich in das Leben der Menschen hineinwirken, ist es umso entscheidender, dass die Wirtschaftswissenschaften die falschen von den richtigen Theorien trennen. Dennoch kursieren auch heute noch viele falsche Theorien - vom Mindestlohn bis zum Keynesianismus - in den Hörsälen und beeinflussen so den wirtschaftspolitischen Diskurs und die daraus resultierenden Entscheidungen.



Dass auch heute noch falsche ökonomische Theorien an den Universitäten gelehrt werden, ist im Kern der angewandten wissenschaftlichen Methode geschuldet. Denn im Wesentlichen folgt die Ökonomik heute in ihrer Methode der Naturwissenschaft. Weil aber im Zentrum der Volkswirtschaft der Mensch und sein Handeln stehen, kann die naturwissenschaftliche Methode keine Erkenntnisse (im Sinne von Gesetzmäßigkeiten) liefern: Nicht nur ist das menschliche Handeln zu komplex, vielmehr gibt es hier auch keine konstanten Verhaltensparameter. Menschen sind unterschiedlich und reagieren daher auch auf denselben Impuls unterschiedlich.



Die Alternative hierzu hat Ludwig von Mises aufgezeigt. Er verstand die Ökonomik als eine aprioristische Handlungswissenschaft. Aus der Tatsache, dass der Mensch handelt, leitete Mises auf logisch-deduktivem Wege weitere wahre Aussagen ab. "Wir können nicht (mit wissenschaftlichen Mitteln) wissen, wie Menschen morgen, in einem Monat oder einem Jahr handeln. Aber wir können wissen, welche (qualitativen) Folgen ökonomische Handlungen haben, ob die Mittel, die unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden, das gewünschte Ziel erreichen können oder nicht", fasst Polleit den Ansatz Mises' zusammen.



Am 9. und 10. März 2018 findet das 4. Ludwig von Mises Seminar unter dem Titel "Die Österreichische Schule der Nationalökonomie - von der Theorie in die Praxis" in Kronberg im Taunus statt. Professor Dr. Philipp Bagus, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Professor Dr. David Dürr, Universität Zürich, Professor Dr. Thorsten Polleit, Universität Bayreuth und Professor Dr. Rolf W. Puster, Universität Hamburg, konnten als Vortragende gewonnen werden. In den Vorlesungen werden erkenntnistheoretische und -philosophische Grundlagen behandelt, Fragen des Rechts aufgeworfen und diskutiert und natürlich auch drängende (polit-)ökonomische Probleme adressiert und Lösungswege präsentiert. Das Seminar richtet sich sowohl an jene, die bereits Kenntnisse von der Österreichischen Schule der Nationalökonomie haben, als auch an jene, die sie erst noch kennenlernen möchten. Die Anmeldung ist ab sofort unter http://www.misesde.org/?p=17189 möglich.



