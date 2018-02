(Zusammenfassung) Genf (awp) - Der Bankensoftwarehersteller Temenos peilt eine Grossakquisition in Grossbritannien an. Es finden Gespräche über eine Übernahme der an der Londoner Börse kotierten Finanzfirma Fidessa statt. In Analystenkreisen würde ein solcher Deal zwar begrüsst. Allerdings fürchten sich die Investoren wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...