Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, hat sich in der Vergangenheit immer wieder lobend über Tesla geäußert. Daran hat sich nichts geändert. "Was die Batterietechnik angeht, das Herzstück, da ist man vorne dran", so Maydorn. Auch die Aktie hat sich seiner Meinung nach zuletzt gut entwickelt. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um den DAX, den Dow Jones, Siemens, Daimler, Volkswagen, die Allianz, Medigene und Biofrontera. Die komplette Sendung finden Sie hier.